شاب يعاشر زوجة عمه وينجب منها طفلة في الإسماعيلية

تجرد شاب بمحافظة الإسماعيلية، من كافة المعايير الإنسانية والنسب والقرابة، وسمات أهالي القرية، تنظر إليه تعتقد أنه شاب يافع وعلى خلق، إلا أن الساتر الحقيقي لوجهه وقلبه شيطاني، عندما أقدم على معاشرة زوجة عمه المتوفي عدة أعوام، وحمل منها سفاحة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويفتضح أمره، أثناء ولادتها.





وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا من الرائد السيد عبد العال رئيس مباحث مركز شرطة ابوصوير بورود شارة من مستشفي الإسماعيلية العام بقدوم سيدة تدعي، عبير. م. " 32 عامًا" ربة منزل مقيمة منطقة أبو عيادة دائرة المركز في حالة ولادة ولا تحمل أثبات شخصية، وبسؤال الشاب المرافق لها ظهر عليه علامات الارتباك.





وعلي الفور تم ضبط الشاب وتبين أنه يدعى "إبراهيم. م " 21 عامًا" مقيم بذات عنوان السيدة ويعمل عامل بناء، وبسؤاله أكد عاشر زوجة عمه عدة أعوام وأن الطفلة التي أنجبتها زوجة عمه هي نجلته، مؤكدًا أنه تقدم للزواج منها ولكن عائلته رفضت وذلك بفارق السن الكبير بينهما.





وأضاف الشاب في قوله إنه كان يعلم بحملها، وعندما أبلغته أنها في حالة الولادة، توجه على الفور بصحبتها إلى المستشفى، ووضعت طفلة، وعندما تم سؤاله عن اثبات شخصية السيدة أو زوجها ارتبك، وأكد أن تلك السيدة زوجة عمه المتوفي منذ عدة سنوات، وأعترف تفصيلية بالواقعة.



