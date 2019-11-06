موعد مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو اليوم الأربعاء الموافق 6-11-2019 بدوري أبطال أوربا

يستضيف فريق لوكوموتيف موسكو الروسي نظيره يوفنتوس الإيطالى على ملعبه ووسط جماهيىه في مباراة قوية، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة سيقودها الحكم رودى بوكيت، ويسعي اليوفي تحت قيادة المدرب الإيطالى ماوريسيو ساري للإستمرار في صدارة المجموعه وحسم الصعود للدور القادم من البطولة الأقوي أوروبيا.





موعد مباراة يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا





تنتظر جماهير كرة القدم العالميه مباراة يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات الجولة الرابعه. وسيكون اللقاء في تمام الساعه الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسابعه إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا





يقام لقاء الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات الجولة الرابعه. وسيكون اللقاء في تمام الساعه الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعه إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات والسابعه إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.





التشيكل المتوقع لفريق يوفنتوس الإيطالى أمام لوكوموتيف موسكو الروسي





حراسة المرمى : تشيزنى

خط الدفاع : كوادرادو، بونوتشي، دى ليخت، ساندرو

خط الوسط : بيانيتش، ماتويدى، بينتاكور، بيرنارديسكى

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو، هيجواين.





التشكيل المتوقع لفريق لوكوموتيف موسكو الروسي أمام يوفنتوس الإيطالى بدوري أبطال أوروبا





حراسة المرمى : جويلهيرم

خط الدفاع : إجناتيف، كورولوكا، كريكورا، هويديس، براين

خط الوسط : ماريو، بارينوف، كريشوياك، ميرانشوك

خط الهجوم : إيدير





ويذكر أن يوفنتوس قد فاز اللقاء السابق ضمن مباريات الجولة الثالثة علي ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي علي ملعبه بإيطاليا بهدفين لهدف سجلهم الأرجنتيني باولو ديبالا.





ترتيب المجموعه الرابعه قبل مباراة يوفنتوس الإيطالى ولوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا

يوفنتوس الإيطالى 7 نقاط

أتليتكو مدريد الإسبانى 7 نقاط

لوكوموتيف موسكو الروسي 3 نقاط

بايرن ليفركوزن بلا نقاط.



