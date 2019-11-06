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تعليق مبروك عطية حول الهجوم على الشيخ الشعرواي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:37 ص
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الشيخ الشعرواي
الشيخ الشعرواي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، عن أزمة الإعلامية أسما شريف منير، بعد وصفها لـ الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، مؤكدًا أن من يجادلون حول آراء الشعراوي أقول لهم كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه، وكان يكفي الرد عليهم بأنه ليس متطرفًا.

وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث الآن من الهجوم على الشيخ الشعراوي قد يكون من كراماته.

وتابع الداعية الإسلامي: "البنية لا تستحق كل هذه العقوبة، وإن كانت قد خانها التعبير، ولا أقول أنها مخطئة، وكان مفروض يتقالها كده غلط وننتبه للي ورانا بقى".

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الكلمات المفتاحية

محمد متولى الشعراوى متولي الشعراوي شريف منير اسما منير

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