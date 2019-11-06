شاهد.. الصورة الجريئة سبب الهجوم على مطربة شهيرة ووصفها بالإسفاف









تعرضت الفنانة قمر اللبنانية، لهجوم حاد جدًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة وصفها الكثيرون بالجريئة.





ووصفت بعض التعليقات الملابس التي ارتدها قمر، بالمثيرة، فيما أقدم آخرون عل سبها بألفاظ غير لائقة.





خناقتها مع إنجي خوري

ومؤخرًا أدلت قمر بتصريحات خطيرة للغاية، غبر"لايف" الخاص بحسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" وذلك علي هامش خناقتها مع المطربة إنجي خوري، وعن الأخبار التي اتشرات مؤخرا حول اختطاف إنجي، وتعنيفها من قبل الفنان أدم، بتحريض من المطربة قمر.

وقالت قمر، أن السبب الرئيسي وراء مشاكلها مع إنجي، لأنها تحب "الستات" وكانت تحب قمر ودائما تحاول التواصل معها مما تسبب لقمر إزعاج شديد_ على حد قولها.







