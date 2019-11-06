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الأمريكي كواينتون لاعب الهلال يعلن إسلامه فى السعودية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:56 ص
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اللاعب الأمريكي كواينتون لاعب سلة نادي الهلال السعودي
اللاعب الأمريكي كواينتون لاعب سلة نادي الهلال السعودي
علي ماهر حلمي
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أشهر اللاعب الأمريكي كواينتون لاعب سلة نادي الهلال السعودي إسلامه في احدي المساجد في العاصمة السعودية الرياض.


ونشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ‏للاعب الأمريكي كواينتون لاعب سلة نادي ‎الهلال السعودي وهو ينطق الشهادتين ويعلن أسلامه في احدي مساجد مدينة الرياض.


عبر اللاعب الأمريكي كواينتون لاعب سلة نادي الهلال السعودي عن سعادته الشديدة بعد اشهار إسلامه في السعودية

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