Advertisements
الأمريكي كواينتون لاعب الهلال يعلن إسلامه فى السعودية
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:56 ص
Advertisements
علي ماهر حلمي
Advertisements
أشهر اللاعب الأمريكي كواينتون لاعب سلة نادي الهلال السعودي إسلامه في احدي المساجد في العاصمة السعودية الرياض.
ونشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر للاعب الأمريكي كواينتون لاعب سلة نادي الهلال السعودي وهو ينطق الشهادتين ويعلن أسلامه في احدي مساجد مدينة الرياض.
عبر اللاعب الأمريكي كواينتون لاعب سلة نادي الهلال السعودي عن سعادته الشديدة بعد اشهار إسلامه في السعودية
Advertisements