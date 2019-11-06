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أهداف مباراة - ليفربول 2 × 1 جينك| دوري ابطال أوربا
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:49 ص
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محمد مرعي
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إنتهى منذ لحظات اللقاء الذي جمع ليفربول ضد جينك، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .
تقدم ليفربول عن طريق النجم الهولندي 14 من عمر الشوط الأول قبل أن يدرك سماتا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 41، فيما نجح الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين في تسجيل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي، ترتيب مجموعة ليفربول عقب انتهاء اللقاء.
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