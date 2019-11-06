Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهداف مباراة - ليفربول 2 × 1 جينك| دوري ابطال أوربا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:49 ص
Advertisements
تشامبرلين
تشامبرلين
محمد مرعي
Advertisements
إنتهى منذ لحظات اللقاء الذي جمع ليفربول ضد جينك، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

تقدم ليفربول عن طريق النجم الهولندي 14 من عمر الشوط الأول قبل أن يدرك سماتا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 41، فيما نجح الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين في تسجيل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي، ترتيب مجموعة ليفربول عقب انتهاء اللقاء.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر ليفربو كرة القدم دوري أبطال الليلة الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ ساعتين و 26 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة تشيلسي وأياكس بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش تشيلسي مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: قرارًا ناريًا من البرسا ضد فالفيردي وتحديد المرشحين الجُدد لقيادة برشلونة ورد فعل ميسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 17 ساعة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت MATCH beIN مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر yalla SHOOT كورة جول رابط ماتش صلاح ليفربول NOW

منذ ساعتين و 55 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ليفربول يفاجئ جينك البلجيكي بهدف مبكر (فيديو)

من جديد.. تشامبرلين يسجل لليفربول في شباك جينك "2-0" (فيديو)

ركلات الجزاء ترجح كفة الريدز.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد آرسنال 5-5 في كأس كاراباو (فيديو)

ركلات الترجيح- ليفربول 5 × 4 آرسنال | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

موعد مباراة ليفربول المقبلة عقب الفوز على أستون فيلا

"+90" سلاح ليفربول الناري في البريميرليج هذا الموسم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

10:41 م

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status