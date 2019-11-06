"الإفتاء": الفيس بوك أشد شراسة من أطفال الشوارع

قال الشيخ عمرو الورداني أمين، عام الفتوى بدار الإفتاء، إن ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي هي ظاهرة أشد شراسة من أطفال الشوارع، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الشخص عرضة للاكتئاب والإحباط والميول الانتحارية.





وأضاف "أمين"، خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أن الإنسان أصبح يعيش 6% من الحياة الحقيقية، و94% من الحياة الافتراضية وحياه الآخرين، مشددًا على أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعلنا نعيش حياة غير حقيقية.



