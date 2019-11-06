Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشيلسي يتعادل مع اياكس في مباراة مثيرة بدوري الأبطال

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
Advertisements
تشيلسي
تشيلسي
احمد عصام
Advertisements
تعادل فريق تشيلسي الإنجليزي مع فريق اياكس امستردام الهولندي بنتيجة 4-4 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل تامي ابراهام هدف اياكس الاول بالخطأ في مرماه، بينما تعادل اللاعب الايطالي جورجينهو لفريق تشيلسي في الدقيقة الرابعة من المباراة عن طريق ركلة جزاء، واحرز بروميس هدف اياكس الثاني في اللقاء، قبل أن يسجل المغرب حكيم زياش اجمل اهداف اللقاء في الشوط الأول من المباراة.

واحرز فان دي بيك هدف اياكس الرابع في بداية الشوط الثاني من المباراة، وعاد فريق تشيلسي في المباراة بثلاثة أهداف متتالية عن طريق ازبيلكوتا وجورجينهو وجيمس قبل نهاية اللقا، وسجل ازبيلكوتا هدف تشيلسي الخامس ولكن رفضه حكم المباراة بعد لمسة يد على ابراهام لاعب البلوز في منطقة الجزاء.

وتعرض ثنائي فريق اياكس داني بليند وفيلتمان للطرد خلال أحداث المباراة، مما أثر على فريق اياكس في الشوط الثاني وجعل البلوز يتحكمون في أحداث المباراة بأكملها.

ورفع فريق اياكس امستردام الهولندي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب تلك المجموعة وبفارق الأهداف عن فريقي تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني الذي يمتلكون نفس الرصيد من النقاط بعد انتهاء 4 جولات من دور المجموعات، بينما يحل فريق ليل في المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وحيد أمام فالنسيا في فرنسا وثلاث هزائم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال تشيلسي وأياكس تشيلسي السي في

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة تشيلسي وأياكس بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش تشيلسي مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH beIN مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر yalla SHOOT كورة جول رابط ماتش صلاح ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: قرارًا ناريًا من البرسا ضد فالفيردي وتحديد المرشحين الجُدد لقيادة برشلونة ورد فعل ميسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة محمد الشناوي في مران منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شيفيلد يونايتد يفرض التعادل على تشيلسي.. وأستون فيلا يخسر من كريستال بالاس

أياكس يقسو على ليل بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

تشيلسي يسقط على أرضه بهدف أمام فالنسيا في دوري الأبطال

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليل الفرنسي بدوري الأبطال

تشيلسي يحقق فوزا صعبا على ليل الفرنسي بدوري أبطال أوروبا

زياش من دهب.. نجم المغرب الأول يتوج جهوده مع أياكس بهدف عالمي (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

09:55 م

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

10:03 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

10:41 م

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status