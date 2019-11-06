شاهد.. الحكومة تبحث آلية استبدال التاكسي بسيارة كهربائية جديدة

قال الدكتور عمرو شوقي، منظم معرض النقل وإنشاء وصيانة الطرق والكباري، إن القاهرة القديمة شوارعها قديمة جدًا، ولابد من الحفاظ عليها، خاصة أنها أصبحت أثرية، ومن الممكن استخدام فيها السيارات الكهربائية صغيرة الحجم التي تصل سرعتها لـ80 كيلو متر في الساعة، وهذه السيارة أعلن أنها ستكون بديلة للتاكسي.





وتابع منظم معرض النقل وأنشاء وصيانة الطرق والكباري، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن الحكومة تبحث حاليًا عن آلية مالية لسحب السيارة القديمة من سائق التاكسي، واعطائه السيارة الكهربائية الجديدة.



