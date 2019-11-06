مصطفى الفقي: هذا هو الحل الوحيد لضرب الفساد في مصر (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي: "نسعى إلى التواكب مع الدولة دائمًا، ومع التيار العالمي في مجريات الاقتصاد".





وأوضح "الفقي"، خلال تصريحاته لـ برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن التحول الرقمي أصبح قضية عالمية، وقضية ملحة جدًا بالنسبة للمجتمع المصري.





وأكد رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، أن التحول الرقمي يعمل على تسهيل الإجراءات، وضرب الروتين، وضرب الفساد، وتغيير شكل الدولة تمامًا.





في حين قال ممدوح عافية، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلي، إن الحلول الرقمية تساعد على تزويد الحلول المالية المتاحة للمشروعات، وتجويد الخدمات.



