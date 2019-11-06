"تعمير سيناء": 10 أفدنة ومنزل لكل مواطن "تعرف على التفاصيل" (فيديو)

قال المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن مصر استلمت سيناء من اسرائيل، بعد انتصار السادس من أكتوبر، خالية تمامًا من أي نوع من التنمية، لافتَا إلى أن الدولة قامت بإنشاء العديد من المدن والمرافق بعد أكتوبر، وكان من المفترض أن يتواجد فيها 3 مليون مواطن، وهذا لم يتحقق بسبب ضعف معدلات التنمية.





وتابع رئيس جهاز تعمير سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن الدولة خلال آخر خمس سنوات قامت الدولة بمضاعفة معدلات التنمية، وأنشأت الكثير من المشروعات منها على سبيل المثال إنشاء 26 تجمعًا تنمويًا في شمال وجنوب سيناء، وهذه التجمعات ستوفر لكل مواطن داخل أو خارج سيناء 10 أفدنة جاهزة للزراعة، بالإضافة لمنزل للإقامة بكامل الخدمات الصحية والتعليمة، وهذا المشروع أوشك على الانتهاء بالتعاون مع القوات المسلحة.



