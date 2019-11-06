أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6/11/2019.. والمعدن الأصفر يسجل أدني مستوي في 3 أسابيع
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
771 إلى 774
|
عيار 22
|
707 إلى 709
|
عيار 21
|
675 إلى 677
|
عيار 18
|
579 إلى 580
|
عيار 14
|
450 إلى 451
|
عيار 12
|
386 إلى 387
|
الاونصة
|
23.991 إلى 24.063
|
الجنيه الذهب
|
5,400 إلى 5,416
|
الكيلو
|
771.429 إلى 773.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
770.20جنيه
|
47.75$
|
سعر الذهب عيار 22
|
706.02جنيه
|
43.77$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
673.94جنيه
|
41.78$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
577.66جنيه
|
35.81$
|
سعر الذهب عيار 14
|
456.63جنيه
|
27.85$
|
سعر الذهب عيار 12
|
385.10جنيه
|
23.87 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
288.83جنيه
|
17.90 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,953 جنيه
|
1,485 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,392 جنيه
|
344.23 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
770,200 جنيه
|
47,746 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
5 نوفمبر
|
770.20
|
673.94
|
577.66
|
449.29
|
385.10
|
4 نوفمبر
|
782.78
|
684.95
|
587.10
|
456.95
|
391.39
|
3 نوفمبر
|
786.28
|
688.28
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
2 نوفمبر
|
784.52
|
686.47
|
588.40
|
457.64
|
392.26
|
1 نوفمبر
|
786.34
|
688.07
|
589.77
|
458.70
|
393.17
|
31 أكتوبر
|
784.64
|
686.58
|
588.49
|
457.71
|
392.32
|
30 أكتوبر
|
776.71
|
679.64
|
582.54
|
453.08
|
388.36
|
29 أكتوبر
|
771.77
|
675.31
|
578.84
|
450.20
|
385.88
|
28 أكتوبر
|
774.93
|
7678.08
|
581.21
|
452.05
|
387.47
|
27 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44