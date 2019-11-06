أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6/11/2019.. والمعدن الأصفر يسجل أدني مستوي في 3 أسابيع





اسعار الذهب اليوم





تراجعت أسعار الذهب بشكل قوي أكثر من التوقعات حيث فقد جرام الذهب نحو 11 جنيهًا في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع وجود توقعات بتراجع طفيف وبعدها استقرار خلال التعاملات، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 577.66 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 673.94 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 770.20 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,392 جنيها.













اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





تهاوت أسعار الذهب متأثرة بالهبوط العالمي لتخسر نحو 11 جنيهًا ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 577.66 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 673.94 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 770.20 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,392 جنيه.





اسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 771 إلى 774 عيار 22 707 إلى 709 عيار 21 675 إلى 677 عيار 18 579 إلى 580 عيار 14 450 إلى 451 عيار 12 386 إلى 387 الاونصة 23.991 إلى 24.063 الجنيه الذهب 5,400 إلى 5,416 الكيلو 771.429 إلى 773.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 770.20جنيه 47.75$ سعر الذهب عيار 22 706.02جنيه 43.77$ اسعار الذهب عيار 21 673.94جنيه 41.78$ اسعار الذهب عيار 18 577.66جنيه 35.81$ سعر الذهب عيار 14 456.63جنيه 27.85$ سعر الذهب عيار 12 385.10جنيه 23.87 $ سعر الذهب عيار 9 288.83جنيه 17.90 $ اسعار أوقية الذهب 23,953 جنيه 1,485 $ اسعار جنيه الذهب 5,392 جنيه 344.23 $ اسعار كيلو الذهب 770,200 جنيه 47,746 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 5 نوفمبر 770.20 673.94 577.66 449.29 385.10 4 نوفمبر 782.78 684.95 587.10 456.95 391.39 3 نوفمبر 786.28 688.28 589.72 458.66 393.14 2 نوفمبر 784.52 686.47 588.40 457.64 392.26 1 نوفمبر 786.34 688.07 589.77 458.70 393.17 31 أكتوبر 784.64 686.58 588.49 457.71 392.32 30 أكتوبر 776.71 679.64 582.54 453.08 388.36 29 أكتوبر 771.77 675.31 578.84 450.20 385.88 28 أكتوبر 774.93 7678.08 581.21 452.05 387.47 27 أكتوبر 780.88 683.29 585.67 455.52 390.44