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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6/11/2019.. والمعدن الأصفر يسجل أدني مستوي في 3 أسابيع

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

تراجعت أسعار الذهب بشكل قوي أكثر من التوقعات حيث فقد جرام الذهب نحو 11 جنيهًا في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع وجود توقعات بتراجع طفيف وبعدها استقرار خلال التعاملات، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل   577.66 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 673.94 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 770.20 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,392  جنيها.



اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

تهاوت أسعار الذهب متأثرة بالهبوط العالمي لتخسر نحو 11 جنيهًا ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   577.66 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر673.94 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 770.20  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,392 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

771 إلى 774

عيار 22 

707 إلى 709

عيار 21

675 إلى 677

عيار 18

579 إلى 580

عيار 14

450 إلى 451

عيار 12

386 إلى 387

الاونصة

23.991 إلى 24.063

الجنيه الذهب

5,400 إلى 5,416

الكيلو

771.429 إلى 773.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 770.20جنيه      

 47.75$

سعر الذهب عيار 22

 706.02جنيه

 43.77$

اسعار الذهب عيار 21

673.94جنيه       

41.78$

اسعار الذهب عيار 18

 577.66جنيه

35.81$

سعر الذهب عيار 14

456.63جنيه

27.85$

سعر الذهب عيار 12

385.10جنيه

23.87 $

سعر الذهب عيار 9

288.83جنيه

17.90 $

اسعار أوقية الذهب

23,953 جنيه

1,485 $

اسعار جنيه الذهب

5,392 جنيه

344.23 $

اسعار كيلو الذهب

770,200 جنيه

47,746 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

5 نوفمبر

770.20

673.94

577.66

449.29

385.10

4 نوفمبر

782.78

684.95

587.10

456.95

391.39

3 نوفمبر

786.28

688.28

589.72

458.66

393.14

2 نوفمبر

784.52

686.47

588.40

457.64

392.26

1 نوفمبر

786.34

688.07

589.77

458.70

393.17

31 أكتوبر

784.64

686.58

588.49

457.71

392.32

30 أكتوبر

776.71

679.64

582.54

453.08

388.36

29 أكتوبر

771.77

675.31

578.84

450.20

385.88

28 أكتوبر

774.93

7678.08

581.21

452.05

387.47

27 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

 

أسعار الذهب عالميًا:

أصيبت أسعار الذهب بخسائر فادحة لتسجل أدني مستوي في 3 أسابيع، ليتراجع  سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.8 بالمائة أو ما يوازي 27.40 دولار مسجلاً 1483.70 دولار للأوقية، وسجل سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر انخفاضاً بنسبة 1.7 بالمائة ليهبط إلى 1483.57 دولار للأوقية ليفقد 26.36 دولار.
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