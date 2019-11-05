أخبار برشلونة اليوم: قرارًا ناريًا من البرسا ضد فالفيردي وتحديد المرشحين الجُدد لقيادة برشلونة ورد فعل ميسي

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 5 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي تعادل الفريق مع فريق سلافيا براج بنتيجة سلبية في دوري أبطال أوروبا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 5 - 11 - 2019 :-





- برشلونة يواصل السقوط ويتعادل مع سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا





تعادل فريق برشلونة الإسباني مع فريق سلافيا براج بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأضاع البارسا العديد من الفرص خلال أحداث اللقاء عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي والارجنتيني ليونيل ميسي، وقاد فريق سلافيا براج أن يخطف الثلاث نقاط في نهاية المباراة ولكن دفاع البارسا انقذ الفريق من هزيمة محققة على ملعب الكامب نو.





- رد فعل غير متوقع من ميسي عقب تعادل برشلونة المخيب أمام سلافيا براغ





انتهت منذ قليل، مباراة برشلونة وسلافيا براغ التشيكي بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب الكامب نو.





وحافظ برشلونة على صدارة المجموعة السادسة رافعا رصيده للنقطة الثامنة متفوقا على إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط والتي تنتظره مواجهة قوية الليلة أمام بروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط أيضا.





وواصل برشلونة عروضه المخيبة للآمال بعد التعادل أمام سلافيا براغ التشيكي متذيل المجموعة، وبعد أيام قليلة من الهزيمة المدوية أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية عشر من الليجا الإسبانية.





وبعد أن انتهت المباراة التقطت الكاميرات الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو غاضب بشدة من النتيجة ومن زملائه ، وبدا على وجه علامات الاستفهام حول وضعية الفريق في الفترة الحالية تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي التي تطالب الجماهير برحيله.





- موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد التعادل ضد سلافيا براغ





انتهت مباراة برشلونة الإسبانى وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات الجولة الرابعه من البطولة بالتعادل السلبي بدون أهداف، فى لقاء أقيم علي ملعب كامب نو ببرشلونة، ليفقد الفريق نقتطين في صراع الصعود للدور القادم.





موعد مباراة برشلونة القادمة





وينتظر برشلونة مواجهة قوية أمام فريق سيلتا فيجو، في لقاء ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسبانى، في لقاء سيقام علي ملعب كامب نو معقل البارسا، في لقاء قوى بالليجا الإسبانية.





موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو





يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وسيلتا فيجو فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.





- تقارير.. الكشف عن مصير فالفيردي بعد تعادل برشلونة أمام سلافيا براج





ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مستقبل أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني بات على المحك بعد الخسارة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني ثم التعادل المُخزي أمام سلافيا براغ التشيكي سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وكشفت التقارير الصحفية، إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة برشلونة طالبوا جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بإقالة فالفيردي، بعد السقوط أمام ليفانتي ثم التعادل أمام سلافيا براج على ملعب كامب نو.





- أول تعليق من نجم برشلونة بعد التعادل أمام سلافيا براج بدوري الأبطال





علق جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة على تعادل فريقه المخيب أمام سلافيا براج بدون أهداف في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال بيكيه عقب نهاية المباراة :"يجب أن نبقى مع الجانب الإيجابي اليوم، الكرة لا تريد إن تدخل شباك الخصم، كان لدينا عدة فرص، الأحاسيس ليست سيئة".





وأضاف :"نحن لا نلعب أفضل كرة قدم لدينا، لكن النتائج ليست سيئة للغاية، نحن في صدارة الليغا ودوري الابطال، يجب أن نتحسن، خاصة في لعبتنا، لكننا بحاجة إلى بعض الصبر".





وتابع :"ندرك أن الجماهير يريدون أفضل، ولكن الصبر قليلا، نحن نبحث عن الحلول".





- أول تعليق من فالفيردي بعد تعادل برشلونة ضد سلافيا براج بدوري الأبطال





أكد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على أن فريقه لم يكن في أفضل أحواله في مباراة اليوم أمام سلافيا براج التشيكي والتي تعادل فيها سلبيا بدون أهداف بالجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لم تكن أحدى أفضل مبارياتنا ، كان بـ امكاننا الفوز لو استفدنا من الفرص التي حصلنا عليها".





وأضاف :"في ليفانتي خسرنا، واليوم لم تكن واحدة من أفضل مبارياتنا، ليس لدينا مباراتان سيئتان، وكأننا لم نفعل أي شيء".





وتابع :"الضغط كبير على الفريق، وعلينا الرد بالعمل داخل الملعب وتحقيق النتائج الجيدة".





- ليونيل ميسي يتغزل في أنتونيلا بطريقة مثيرة





تحدث ليونيل ميسي قائد برشلونة عن زوجته أنتونيلا وتغزل فيها بشكل أثار إعجاب عشاقه في كل أنحاء العالم.





ليونيل ميسي يتغزل في أنتونيلا بطريقة مثيرة





وقال ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "كلما أحصل على جائزة جديدة أو تقدير جديد فإن أنتونيلا تفرح كثيراً, هذه المرة كانت مميزة لأن جميع أفراد الأسرة كانوا هناك".





وعن الأشياء التي يعجب بها ميسي في أنتونيلا، قال ميسي: "الحقيقة هي أني معجب بكل شيء فيها، لدى أنتونيلا العديد من الصفات الجيدة, شخصيتها مثلاً فهي دائمًا ما تكون في مزاج جيد وتواجه دائمًا المشكلات بطريقة رائعة، إنها شخص ذكي للغاية وهي انسان عظيم في جميع جوانب الحياة".





وأضاف: "أشعر وأن عقلي بخير, كما كان عمري 25 سنة عاماً لكن الجسم يحكم وهناك ظروف يجب أن اكون فيها حذراً أكثر من ذي قبل .. مثلاً يجب علي التحضير بطريقة مُختلفة للمباريات والتدريبات".





إقالة فالفيردي تقترب.. تحديد المرشحين لقيادة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة برشلونة إتخذت قرارًا ضد أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، عقب التعادل المخزي أمام سلافيا براغ منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت التقارير عن المرشحين لخلافة فالفيردي في حالة إقالته من تدريب برشلونة وهم كومان مدرب منتخب هولندا، وتين هاج مدرب أياكس، وجالاردو مدرب ريفر بليت ومارتينيز المدرب السابق لمنتخب بليجكا.



رد فعل غير متوقع من ميسي عقب تعادل برشلونة المخيب أمام سلافيا براغ

انتهت منذ قليل، مباراة برشلونة وسلافيا براغ التشيكي بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب الكامب نو.



