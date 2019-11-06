وزيرة السياحة: السائح بقا يقعد ويصرف كتير في مصر (فيديو)

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن مصر حققت أعلى عائد في تاريخها من السياحة خلال الفترة الحالية، رغم عدم وصولها لنفس عدد السياح قبل عام 2011، وهذا يعني أن الفترة التي يقضيها السائح الأجنبي في مصر أطول، وينفق بشكل أكبر.





وتابعت وزيرة السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن السياحة في مصر مسؤولية مشتركة على الجميع، من خلال معاملة السائح بشكل أفضل، مشيرة إلى أن أكبر تحدي يواجه السياحة الفترة الحالية، يتمثل في توفير كافة الإمكانيات المتاحة لتطوير قطاع السياحة، وهناك عمل كبير جدًا مطلوب من أصحاب الفنادق خلال الفترة المقبلة، لكي يكون المنتج السياحي المصري مثيل للمنتج العالمي.



