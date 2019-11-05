Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري ضم لاعبين جدد للإنضمام للمنتخب فى معسكره المقام بملعب برج العرب بالأسكندرية إستعدادا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.


واكتفي البدري باللاعبين الذين يتواجدون فى معسكر المنتخب فى الوقت الحالي ، وعدم انضمام سباعي بيراميدز، ليتم استبعاد السباعي.


وأعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن ضم كريم طارق لاعب طلائع الجيش للإنضمام لمعسكر المنتخب بعدما رفض نادى بيراميدز إرسال لاعبيه لمعسكر المنتخب متمسكا بإرسالهم في الوقت المحدد من الأجندة الدولية اى قبل المباراة الرسمية بثلاث أيام.

 

كما قرر أيضا المدير الفنى لمنتخب مصر حسام البدري ضم مدافع النادى الأهلي أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي للمعسكر الجاري من أجل الإستعداد لإنطلاقة المنتخب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

 

وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل علي ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءا، إستعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر.

 

وخاض المنتخب الوطنى اليوم مرانه الأول علي ملعب برج العرب بالأسكندرية بحضور الإعلام وتواجد لاعبي النادي الأهلي ولاعبي الزمالك وسموحه وطلائع الجيش والمصري الذى وقع عليهم الإختيار من الجهاز الفنى.

 

وسينضم اللاعبين الدوليين المختارين للمنتخب وهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى ومحمد النني لاعب بشكتاش التركي ومحمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزى وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لمعسكر المنتحب يوم 11 نوفمبر قبل مواجهة كينيا بثلاث أيام.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر حسام البدري بيراميدز

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف ميسي الآن رابط برشلونة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ ساعتين و 35 دقيقة

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

منذ أقل من ساعة

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kooora goal كورة لايف بث مباشر ليفربول ضد جينك SALAH محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جول صلاح

منذ ساعتين و 52 دقيقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر الآن beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع صلاح SALAH

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: قرارًا ناريًا من البرسا ضد فالفيردي وتحديد المرشحين الجُدد لقيادة برشلونة ورد فعل ميسي

منذ 42 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة جول NOW liverpool رابط ليفربول هدف صلاح

منذ أقل من ساعتين

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر beIN المفتوحة هدف برشلونة الآن I7SRY رابط ماتش البارسا الآن

منذ حوالي 5 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت MATCH beIN مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر yalla SHOOT كورة جول رابط ماتش صلاح ليفربول NOW

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

هل يسير البدري علي خطي فايلر في تدريب منتخب مصر؟

قرار جديد من البدري قبل مباراة كينيا بالتصفيات الإفريقية

لاعبو الزمالك أول المنضمين لمعسكر المنتخب .. ونجم جديد يدخل حسابات البدري

بالأسماء.. قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهة كينيا وجزر القمر

البدري: مقتنع بإمكانيات "كهربا".. وهدفي بناء فريق جديد لمنتخب مصر

طلب خاص من البدري لمدير المنتخب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:47 م

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kooora goal كورة لايف بث مباشر ليفربول ضد جينك SALAH محمد صلاح

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر الآن beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع صلاح SALAH

09:55 م

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH

10:03 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول beIN قناة مفتوحة

10:41 م

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

10:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status