عاجل.. فرمان تاريخي من حسام البدري عقب بيان بيراميدز

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري ضم لاعبين جدد للإنضمام للمنتخب فى معسكره المقام بملعب برج العرب بالأسكندرية إستعدادا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.





واكتفي البدري باللاعبين الذين يتواجدون فى معسكر المنتخب فى الوقت الحالي ، وعدم انضمام سباعي بيراميدز، ليتم استبعاد السباعي.





وأعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن ضم كريم طارق لاعب طلائع الجيش للإنضمام لمعسكر المنتخب بعدما رفض نادى بيراميدز إرسال لاعبيه لمعسكر المنتخب متمسكا بإرسالهم في الوقت المحدد من الأجندة الدولية اى قبل المباراة الرسمية بثلاث أيام.

كما قرر أيضا المدير الفنى لمنتخب مصر حسام البدري ضم مدافع النادى الأهلي أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي للمعسكر الجاري من أجل الإستعداد لإنطلاقة المنتخب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل علي ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءا، إستعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر.

وخاض المنتخب الوطنى اليوم مرانه الأول علي ملعب برج العرب بالأسكندرية بحضور الإعلام وتواجد لاعبي النادي الأهلي ولاعبي الزمالك وسموحه وطلائع الجيش والمصري الذى وقع عليهم الإختيار من الجهاز الفنى.

وسينضم اللاعبين الدوليين المختارين للمنتخب وهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى ومحمد النني لاعب بشكتاش التركي ومحمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزى وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لمعسكر المنتحب يوم 11 نوفمبر قبل مواجهة كينيا بثلاث أيام.