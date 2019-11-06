معالج بمصحة نفسية يكشف أغلى أنواع المخدرات في مصر





قال "إسلام"، معالج في مصحة نفسية، إن أكثر الحالات التي يتم استقبالها في المصحة مدمنو "البودرة"، لافتًا إلى أن أخطر المدمنين هم متعاطو الاستروكس؛ لأنهم يؤذون أنفسهم.وأضاف "إسلام"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، في فقرة "الناس والتاكسي"، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" الثلاثاء، أن الهيروين والاستروكس أشهر أنواع الإدمان.وأشار المعالج في أحد المصحات النفسية، إلى أنه توقف عن المخدرات منذ 8 سنوات، وأنه يعمل في المصحة منذ 4 سنوات، لافتًا إلى أن شقيقه يعمل في المصحة أيضًا، وتوقف عن الإدمان منذ 12 عامًا.ونوه بأن كل العامين في العلاج كانوا مدمنين من قبل؛ حتى يستطيعوا التواصل مع المدمنين، لافتًا إلى أن الكوكايين أغلى أنواع المخدرات في مصر.