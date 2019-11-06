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رانيا المشاط: إيرادات السياحة الآن وصلت لأعلى عائد في تاريخ مصر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:43 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على فوز مصر بجائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا 2019"، قائلة: " ببارك لمصر كلها، مصر لأول مرة تحصل على هذه الجائزة، وهذا نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي لإصلاح القطاعي السياحي بمحاور واضحة لأول مرة". 

وتابعت وزيرة السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، ان إيرادات السياحة الآن وصلت لأعلى عائد في تاريخ مصر، قبل رفع بريطانيا الحظر على السفر لشرم الشيخ، وهذا دليل على أن الحكومة المصرية قامت بجهد كبير لتنمية القطاع السياحي.

ولفتت إلى أن مصر استطاعت تطبيق برنامجي علمي وعالمي في قطاع السياحة، وهناك الكثير من الدول تنظر لتجربة مصر في تنمية القطاع السياحي الفترة الأخيرة.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة السياحة رانيا المشاط إيرادات السياحة أخبار مصر

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