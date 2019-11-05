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الخارجية السعودية: "اتفاق الرياض" خطوة مهمة لإنهاء الأزمة اليمنية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:29 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، ترحيبة باتفاق الرياض، الذي جرى التوقيع عليه، في وقت سابق من اليوم، في ظل توجيهات من ملك المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة الرياض.

وثمّن مصدر الخارجية السعودية، حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في إعادة الأمن والاستقرار، عادًا الاتفاق خطوةً مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على مواصلة المملكة كافة الجهود لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.

هذا وتم توقيع اتفاق الرياض، في وقت سابق من اليوم، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية حريصة على وحدة واستقرار اليمن، وسيفتح اتفاق الرياض الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.

وقال بن سلمان، إننا سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي، وهدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية

هذا وكانت قد بدأت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، في وقت سابق من اليوم، بحضور ولي العهد السعودي، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي.

وتم التوقيع رسميا، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية ملك الممكلة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويشهد مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل والوفد المرافق له إلى الرياض، بعد ظهر الثلاثاء.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية، كما يشهد توقيع الاتفاق عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.

وثمنت العديد من الدول العربية والأجنبية الجهود السعودية، للوساطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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الكلمات المفتاحية

السعودية الرياض الخارجية السعودية الخارجية الأزمة اليمنية اتفاق الرياض

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