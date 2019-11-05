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إقالة فالفيردي تقترب.. تحديد المرشحين لقيادة برشلونة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:34 م
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فالفيردي
فالفيردي
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة برشلونة إتخذت قرارًا ضد أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، عقب التعادل المخزي أمام سلافيا براغ منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني في وضع خطير داخل الفريق بسبب نتيجة مباراة سلافيا براج في بطولة دوري أبطال أوروبا.

إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة قد تقوم بإقالة فالفيردي من تدريب الفريق عقب مباراة اليوم بسبب الأداء السئ والتعادل.

كما أشارت التقارير إلى أنه من الممكن أن يكون هناك فرصة أخيرة لفالفيردي مع برشلونة وهي المباراة القادمة في الدوري الإسباني الممتاز.

المرشحون لخلافة فالفيردي 

وكشفت التقارير عن المرشحين لخلافة فالفيردي في حالة إقالته من تدريب برشلونة وهم كومان مدرب منتخب هولندا، وتين هاج مدرب أياكس، وجالاردو مدرب ريفر بليت ومارتينيز المدرب السابق لمنتخب بليجكا.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي برشلونة إلى 8 نقاط ليستمر في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يصل رصيد سلافيا براج إلى نقطتين في المركز الرابع.

مجموعة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة ونادي سلافيا براج في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي بوروسيا دورتموند الألماني.
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