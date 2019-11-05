نتيجة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ اليوم

برشلونة ضد سلافيا براغ، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سلافيا براغ مفاجأة من العيار الثقيل، بفرض نتيجة التعادل على نظيره برشلونة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "كامب نو" صمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أورويا.





نتيجة مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ

بدأ فالفيردي المباراة بالحارس تير شتيجن، بينما جاء في مركز قلب الدفاع الثنائي جيرارد بيكيه، ولانجليت، ونيلسون سيميدو في مكز الظهير الأيمن، وجوردي ألبا في الظهير الأيسر.





بينما قاد الثلاثي سيرجي بوسكيتس، والتشيلي فيدال، والنجم الهولندي الصاعد فرانكي دي يونج، وفي الهجوم الثلاثي المرعب أنظان جريزمان، وليونيل ميسي، وفاتي.





وحاول برشلونة إحراز هدف التقدم في المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، ولكنه لم يتمكن من إحراز أي هدف، نظرًا لبراعة حارس مرمى الفريق التشيكي والذي تصدى للعديد من الهجمات الخطيرة للبلوجرانا، ليخطف أنظار الجميع في المباراة.





وبذلك يتعرض البلوجرانا للتعثر الثاني تواليًا بعد السقوط في فخ الخساراة في المباراة الماضية أمام ليفانتي، في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بنتيجة 3-1، في مفاجأة من العيار الثقيل لرفقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي.





ترتيب الفريقين بعد نهاية مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ

واصل برشلونة تصدره لجدول ترتيب المجموعة برصيد ثمانية نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، بينما يتذيل سلافيا براج المجموعة برصيد نقطتين فقط جمعهما من التعادل في مواجهتين والخسارة في مثلهما.



