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موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد التعادل ضد سلافيا براغ

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:04 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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انتهت مباراة برشلونة الإسبانى وسلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات الجولة الرابعه من البطولة بالتعادل السلبي بدون أهداف، فى لقاء أقيم علي ملعب كامب نو ببرشلونة، ليفقد الفريق نقتطين في صراع الصعود للدور القادم.

 

موعد مباراة برشلونة القادمة

وينتظر برشلونة مواجهة قوية أمام فريق سيلتا فيجو، في لقاء ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسبانى، في لقاء سيقام علي ملعب كامب نو معقل البارسا، في لقاء قوى بالليجا الإسبانية.

 

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وسيلتا فيجو فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.

 

ترتيب برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني

يحتل برشلونة المركز الأول بالدوري الإسبانى برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، في لقاء يسعي فيه البارسا للإستمرار في صدارة الليجا الإسبانية.

 

ويعانى برشلونة خلال الفترة الحاليه من سوء النتائج تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى ارنستو فالفيردى بعد الخسارة الأخيرة فى الدوري الإسباني أمام ليفانتى بنتيجة 3_1 وهو ما جعل هناك إنتقادات لاذعة عليه ومطالبين برحيله خاصة بعد النتائج السلبيه التي يعيشها الفريق الإسبانى خلال الفترة الحالية.

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