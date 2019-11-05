٥٥ متدرب بكنائس شبرا ضمن برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي



ومن المقرر أن يتم تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الشهر الجاري وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي.



وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أحتفلت أمس الاثنين، بمرور ٧ سنوات على القرعة الهيكلية، والتي أعلنت بها اختيار البابا تواضروس الثاني، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، خلفا للراحل البابا شنودة الثالث.



وتعتبر القرعة الهيكلية هي أحد أهم طقوس التجليس للكرازة المرقسية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتخابات بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وهي أحد الطقوس الخاصة باختيار البطريرك وهي عبارة عن كتابة أسماء المرشحين للكرسي المرقسي، الذين حصلوا على أعلى الأصوات في انتخابات البطريرك في ورقة بعد التصفية قبل النهائية لخمسة من المرشحين.

أقيمت بمقر المركز الإعلامي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس الاثنين، أعمال تقييم المجموعة الثانية عشرة من مدربي ومتدربي قطاعي كنائس شبرا الجنوبية وألماظة، ضمن مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية.وشارك في المجموعة الثانية عشرة ٧ مدربين و٥٥ متدرب قدموا ١٠ ورش تدريبية، وبانتهاء تقييم المجموعة الثانية عشرة من المرحلة الثانية يصل عدد المدربين والمتدربين الذين تم تقييمهم إلى ١٧٥ مدربًا و٢٣٢٥ متدربًا.