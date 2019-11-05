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السيسي: اتفاق الرياض خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:58 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
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علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توقيع ما سمي بـ"اتفاق الرياض"، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والذى تم تحت رعاية العاهل السعودي وبحضور كلٍ من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال الرئيس السيسي عبر "تويتر": "تابعت بسعادة بالغة مراسم الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي"، مضيفا أن الاتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، كما أنه يعزز من وحدة اليمن.
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الكلمات المفتاحية

المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة اليمنية الأزمة اليمنية اتفاق الرياض

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