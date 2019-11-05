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تأكيدًا لانفراد "الفجر الفني".. عمرو دياب يطرح "أول يوم في البعد" والجمهور يتسلطن

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:38 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
لمياء علي
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طرح النجم عمرو دياب أغنية أول يوم في البعد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر الجاري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل شديد من جمهوره الذي طال انتظارهم لطرح هذه الأغنية.

الفجر الفني يكشف موعد طرح أغنية أول يوم في البعد

وانفرد "الفجر الفني"، منذ أيام بموعد طرح الأغنية، ومع تداول البعض أخبارًا تفيد بأن عمرو دياب سيطرح الأغنية بشكل رسمي مساء أمس الأثنين، إلا أن الشاعر أحمد المالكي قد قال في تصريح خاص لنا بأن أول يوم في البعد سيتم طرحها الثلاثاء.

تفاصيل عن أول يوم في البعد

يذكر أن أول يوم في البعد، من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أسامه الهندي.

آراء الجمهور في الأغنية

وعلى الفور، تداول محبي عمرو دياب الأغنية بشكل واسع عبر صفحاتهم بكافة مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقوها بتحليلاتهم التي تعودنا عليها مع طرح أي أغنية جديدة للهضبة.

وكانت جميع التعليقات إيجابية للغاية مبشرة بنجاح الأغنية، وعبروا عن مدى إعجابهم بدقة الهضبة في اختيار الكلمات والألحان والتوزيع، وقال أحدهم: أنا متسلطن من الاغنية.

وأضاف آخر "أعتقد إن لم أكن مخطئ أن أول يوم في البعد تنافس سبت فراغ كبير،  الأتنين ف نفس ليفل المزيكا وحالة الحزن.

فيما رأي معجب آخر: أول يوم في البعد تقضي على أجيال كثيرة في الغناء، موسيقي تتسلطن كده بها وتاخدك في جو رومانسي رهيب كده مليان بالدراما والإحساس العميق.

عمرو دياب يتصدر تويتر

وبعد طرح أول يوم في البعد بساعات قليلة، تصدر إسم عمرو دياب المركز الأول في قائمة الترند المصري بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

اتباع عمرو دياب أسلوب "شوق ولاتدوق" وراء نجاح الأغنية

وكان عمرو دياب قد قام بغناء مقطع من أول يوم في البعد في إحدى حفلاته الغنائية قبل طرحها واكتمال كتابتها، ومنذ هذه اللحظة والجمهور يعلن انتظاره لها على أحر من الجمر.

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