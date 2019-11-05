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عاجل.. أول تعليق لمصر على اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:45 م
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الخارجية المصرية - أرشيفية
الخارجية المصرية - أرشيفية
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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن ترحيبها باتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه اليوم في العاصمة السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشادت جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي يُعد خطوة هامة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، عبر استعادة التركيز على لُب المشكلة اليمنية، والالتزام بكافة مرجعيات التسوية السياسية لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وثمَن البيان الجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل للاتفاق.

وأكد البيان على دعم مصر للاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

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