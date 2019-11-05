عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. وزير الخارجية يلتقي كبير مُستشاري ترامب لبحث سد النهضة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:42 م
Advertisements
سامح شكري - أرشيفية
سامح شكري - أرشيفية
Advertisements
التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، "جاريد كوشنر" كبير مُستشاري الرئيس الأمريكي.

وذلك لبحث سُبل دفع العلاقات المُتميزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى آفاق أرحب، ودعم آليات التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما يتوافق مع طبيعة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ويسهم في تعزيزها وتعميقها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات الإستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار والأزمات المتعددة التي تعاني منها المنطقة.

وأوضح حافظ أن اللقاء تناول كذلك عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الهادفة إلى استئناف عملية المصالحة الفلسطينية، والحفاظ على الهدوء في قطاع غزة مع العمل على تخفيف المعاناة وتحسين الظروف المعيشية في القطاع. 

وفي ذات السياق، أعرب الوزير شُكري عن دعم مصر لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدماً بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقاً لمُقررات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، بما يسهم في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ويحقق رفاهية شعوب المنطقة.

وأضاف متحدث الخارجية أن المباحثات تطرقت كذلك إلى كيفية التوصل إلى حلول سلمية للصراعات في المنطقة، خاصةً في ليبيا وسوريا، حيث شدد الوزير شكري على وضع حد للدور التخريبي لتركيا في المنطقة وإنهاء احتلالها غير الشرعي لأجزاء من شمال سوريا.

واختتم المتحدث باسم الخارجية بأن ملف سد النهضة شغل حيزاً هاماً من المباحثات، حيث استعرض الوزير شكري بشكل مفصل الجهود المصرية المتواصلة على مدار السنوات الخمس الماضية للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق المصالح المصرية والسودانية والإثيوبية، وأسباب تعثر المفاوضات نتيجة عدم تجاوب الجانب الإثيوبي.

كما أعرب شكري عن شكره وتقديره للمبادرة الأمريكية باستضافة اجتماع يجمع بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة البنك الدولي في واشنطن غداً ٦ نوفمبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن مصر مستشار ترامب سد النهضة سامح شكري ازمة سد النهضة

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أجويرو يختار المرشح الأفضل للفوز بالكرة الذهبية

منذ 37 دقيقة

باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 6 ساعات

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

منذ ساعتين

أخبار ليفربول اليوم 5 نوفمبر: مطالبات بعدم إشراك محمد صلاح ضد جينك.. وتصريح مثير من مانى إلى الملك المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. جلسة المباحثات الكاملة بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يصل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

"بيومي" يكشف سبب زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر وعدد من الدول العربية في هذا التوقيت

الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية يكشف أسباب زيارة بومبيو للمنطقة

وزير الخارجية الأمريكي: مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية شرف للإنسانية

بومبيو: مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في حربها ضد الإرهاب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:29 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

05:47 م

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

09:58 ص

باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لضم نجم ريال مدريد

07:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status