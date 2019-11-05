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شاهد.. فيلم تسجيلي حول مشروعات القومية بجنوب سيناء والسويس

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:27 م
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الشئون المعنوية
الشئون المعنوية
أمنية فوزي
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عرضت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، فيلمًا تسجيليًا من انتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة حول مشروعات محافظتي السويس وجنوب سيناء.

حيث أصر المصريون على أنفسهم أن يحققوا نهضة تنموية، وقهروا التحديات، وحققوا المزيد من الإنجازات عبر بناء عشرات القلاع الصناعية في عبور جديد إلى مستقبل واعد.

والجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن بعض المحافظين ونواب البرلمان والإعلاميين والشباب.

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الكلمات المفتاحية

مشروعات جنوب سيناء الشئون المعنوية السيسي السويس

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