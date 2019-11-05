"العين فلقت الحجر..أقرع ونزهي"..أغرب 8 دراسات حول العالم

1+1=2، معادلة بسيطة تحكم العالم في أشياء كثيرة، لكنه ليس أجمعها، حيث أن هناك أشياء تخرج عن السطر، فليس ما نخلق عليه يظل ثابتًا، بعض الدراسات العلمية توصلت إلى نتائج غريبة كشفت أنه هناك ردود أفعال عكس توقعها المعتاد يترض لها البعض، في هذه القائمة نعرض لكم أغرب 10 نتائج توصلت لها الدراسات بحسب خبراء عالميين.

التثاؤب دليل على النشاط والحركة

دراسة فرنسية أثبتت أن التثاؤب ليس دليلا على حاجة الإنسان إلى النوم أو الأكسجين، وإنما هو دليل على النشاط والحركة والحتياج للتجدد، وأشار العلماء الذين أجروا تجارب على أطفال في بطون أمهاتهم وتم التقاط بعض الصور لهم عن طريق الأشعة فوق الصوتية، وجود شيء مختلف بعد التثاؤب وهي بدأ الأجنة بحركات نشطة للغاية بعكس ما كانت عليه قبل التثاؤب.

إخبار الأشخاص الأخرى بأهدافك وما تريد تحقيقه يقلل من تحفيزك لفعلها

"العين فلقت الحجر"، جملة معتادة لدى الأغلبية فسرت ما توصل له البروفيسور بيتر جولفيتزر من خلال أربع اختبارات على 63 شخص ووجد أن الأشخاص الذين لا يعلنون عن أهدافهم للآخرين هم في الغالب الذين يحققونها، أما الأشخاص الذي يخبرون الآخرين عن أهدافهم يحدث لهم ردة فعل تسمى بـ"احساس بالإكتمال سابق لأوانه"، وهذا يعني أن مخ الشخص لا يفرق بين التحدث عن الشيء من تحقيقه، ذلك لوجود شيء يدعى "رموز الهوية" في المخ البشري، تلك التي تقوم بإنشاء صورة ذاتية تقوم بإرضاء المخ للشخص على نفسه ويهمل فكرة التكوين لأشياء أخري ويقف عند هذا الحد.

الآيس كريم يقوي العظام

أثبتت دراسة أمريكية أن المواد الغذائية المضافة للأيس كريم قليلة الدسم، مما تساعد على تقوية عظام الاطفال، حيث أتضح أن مادة الانيولين المضافة للايس كريم تزيد من امتصاص الكالسيوم في الأطعمة، خاصة لدى الأشخاص في سن المراهقة، تلك الفترة التي يحتاج الجسم للكالسيوم بها، إذ امتصاص الكالسيوم بصورة جيدة مفيدة للبنية القوية للعظام حيث يمتص المراهقون كميات أكثر من الكالسيوم بسبب التغيرات الهرمونية التي تظهر في مرحلة البلوغ، لذا تناوله بمعدل كبير بشكل يومي يفيد العظام.

بجانب أن الأبحاث العلمية الحديثة أيضا أثبتت أن تناول الحلويات المثلجة خاصة الآيس كريم له تأثير ايجابي علي المناطق الدماغية المسئولة عن مشاعر السرور والبهجة وتحسين المزاج لدى الأشخاص.

إنفاق المال على الآخرين يجعلك أكثر سعادة من انفاقه على نفسك

"أقرع ونزهي"، على طريقة الأمثال الشعبية تمت الاجابة على أغرب دراسة تعرض لها المجتمع، ذلك عن طريق بحث بواسطة مدرسة هارفارد للأعمال أوضحت أن الأشخاص يكونون أكثر سعادة عند انفاق المال على غيرهم، حيث أنه يركز البعض في الاهتمام بردة فعل الشخص على الهدية أكثر من اهتمامنا بما قام هو بإحضاره كهدية.

القراءة تحمي الرئتين

أثبت باحثون أمريكيون أن للقراءة فوائد عدة، إذ تحمي الرئتين من الإصابة بالأمراض الخبيثة الناجمة عن استنشاق الرصاص، فأشار الباحثون العاملين بجامعة بالتيمور الأمريكية، إلي أن الدراسة التي أجريت على عمال آحد المصانع الذين يتعرضون لكميات كبيرة من الرصاص بسبب طبيعة عملهم، تبين لهم أن بعض العاملين المواظبين علي القراءة بشكل كبير كانوا أقل تأثراً بالمفعول السلبي للرصاص الذي بدور يمكن أن يؤثر على الحركة والأدراك.

القرارات تكون أكثر عقلانية إذا قمت بالتفكير فيها بلغه أخرى

"بيفكر بالصيني بيفكر بالصيني"، بحسب دراسة إذا كنت عربي فيجب أن تفكر بالصيني أو بلغة أخرى حتى لا يتمكن أي شخص بقراءة مايدور داخلك، فتعتبر هذه الدراسة من أغرب الدراسات التي وقعت على عاتق الأشخاص، حيث أن أثبت فريق بجامعة شيكاجو، من خلال تبطبيق فكرة على مواطنين من الولايات المتحدة ومن كوريا، أوضحت أن التفكير بلغة مختلفة يقلل من نهج الجذور المترسخة والتحيزات المضللة التي تؤثر بإفراط على النظره الي المجازفات والفوائد.

الاستحمام اليومي قد يتلف الدماغ

كشف تقرير بحسب أطباء أمريكان أن آثار مادة المنجنيز التي توجد في مياه المنزل قد تكون كافية لإصابة من يستحم بشكل منتظم بتلف في الدماغ، لذلك فيمكن للنضافة أن تكون مدانة بحسب علماء.

ضرورة غسل الملابس الجديدة تجنبًا للأمراض

أخرهم، أكد خبراء ألمانيين على ضرورة غسل الملابس الجديدة لأسباب صحية، حيث أنه يمكن انتقال العدوي بسبب تجربة الكثير من الأشخاص لقطعة من الملابس قمت بشرائها، بجانب امكانية احتواها على بقايا عملية الانتاج مثل المواد الحافظة والأصباغ الزائدة.