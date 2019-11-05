بنك مصر يستعد لإطلاق 3 مكاتب تمثيلية و15 فرع في مجموعة من الدول الأفريقية

يستعد بنك مصر لإطلاق 3 مكاتب تمثيلية في الصومال وكينيا وتنزانيا، بجانب 15 فرع في مجموعة من الدول الأفريقية، في إطار خطة البنك التوسعية لدعم العلاقات التجارية بين مصر وباقي الدول بالقارة السمراء.





وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك حصل على موافقة البنك المركزي لإطلاق المكاتب التمثيلية، مشيرًا إلي أن البنك يستهدف فتح 15 فرعا في الدول الأفريقية.





وتابع الإتربي: " أنه من المزمع تخصيص أماكن في الفروع لإجراء خدمات مصرفية إلكترونية على غرار البنوك الرقمية، موضحا أن البنك أطلق الإنترنت والموبايل بنكج ".









وأوضح الأتربي أن البنك تقدم للبنك المركزي المصري بطلب لإطلاق مكتب تمثيلي في السعودية وجاري الانتهاء من الإجراءات.