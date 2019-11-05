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ليونيل ميسي يتغزل في أنتونيلا بطريقة مثيرة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:06 م
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انتونيلا
انتونيلا
الفجر الرياضي
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تحدث ليونيل ميسي قائد برشلونة عن زوجته أنتونيلا وتغزل فيها بشكل أثار إعجاب عشاقه في كل أنحاء العالم.

 

ليونيل ميسي يتغزل في أنتونيلا بطريقة مثيرة


وقال ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "كلما أحصل على جائزة جديدة أو تقدير جديد فإن أنتونيلا تفرح كثيراً, هذه المرة كانت مميزة لأن جميع أفراد الأسرة كانوا هناك".

 

وعن الأشياء التي يعجب بها ميسي في أنتونيلا، قال ميسي: "الحقيقة هي أني معجب بكل شيء فيها، لدى أنتونيلا العديد من الصفات الجيدة, شخصيتها مثلاً فهي دائمًا ما تكون في مزاج جيد وتواجه دائمًا المشكلات بطريقة رائعة، إنها شخص ذكي للغاية وهي انسان عظيم في جميع جوانب الحياة".

 

وأضاف: "أشعر وأن عقلي بخير, كما كان عمري 25 سنة عاماً لكن الجسم يحكم وهناك ظروف يجب أن اكون فيها حذراً أكثر من ذي قبل .. مثلاً يجب علي التحضير بطريقة مُختلفة للمباريات والتدريبات".

 

وبسؤاله عن مستقبل أطفاله، علق ميسي: "من الصعب القول الآن، ما زالوا صغارًا جدًا. عندما يكبرون سيجدون مساحتهم و الأشياء التي يستمتعون بها، من الصعب القول اليوم لأن الحياة بها الكثير من التحولات والانعطافات".

 

وأضاف: "في هذه المهنة، لا يوجد الكثير من الوقت للتوقف والتفكير في الماضي. نحن نعيش يوما بعد يوم ونركز أكثر على ما سيأتي بدلا من ما حققناه".

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