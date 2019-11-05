أحمد الفيشاوي يستعرض رشاقته داخل صالة الجيم

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات صورة جديدة له، وظهر أحمد خلال الصورة التي نشرها يمارس الرياضة داخل الجيم مرتدي"ملابس رياضية"، وعلق الفيشاوي على الصورة قائلًا:"شكرًا لك محمد عادل علي التحفيز اليومي".



تفاعل الجمهور مع صورة الفيشاوي



لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفيشاوي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"عاش أبو حميد كمل كمل" وأضاف آخر "بطل"، وفي السياق ذاته تابع متابع آخر قائلًا:"جميل يافيشو وحشتنا" كما علقت زوجته "نادية الفيشاوي" على الصورة"بالقلوب".



أخر أعمال الفيشاوي



يذكر أن أخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق2" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، وحقق الفيلم نجاح كبير، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد عز، كريم قاسم، عمرو يوسف، محمد ممدوح، نسرين أمين، غادة عادل، آسر ياسين، ماجد المصري، سوسن بدر، مني ممدوح، خالد الصاوي، أحمد دادو، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، إنتاج شركة سينرجي لإنتاج الفني.