المعاينة تكشف أسباب انفجار أنبوبة بوتاجاز بمطعم فيصل

وكان رجح العمال بالمطعم أن الانفجار كان بسبب تسرب غاز من البوتاجاز، مما تسببت في الانفجار.



وأصيب 3 عمال بمطعم بحروق، إثر إنفجار أنبوبة بوتاجاز، بالمطعم عملهم، بمنطقة المنشية، بفيصل، دائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسماع صوت إنفجار، بمنطقة المنشية، بفيصل، نطاق قسم شرطة الهرم.



وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين انفجار أنبوبة بوتاجاز محلية، بمطعم مما أسفر عن إصابة 3 عمال بالمطعم، بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم بواسطة سيارات الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن الانفجار بالمطعم بمنطقة فيصل، كان إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز محلية "شعلة واحدة".