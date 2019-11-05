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رسميا.. قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي أوزبكستان وباراجواي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:47 م
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المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
أميرة فطيم
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أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة ضيفه أوزبكستان، المقرر إقامتها يوم 14 نوفمبر 2019، على ملعب باختاكور المركزي، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فيما يواجه الأخضر الأخضر نظيره باراجواي وديًا، يوم 19 نوفمبر.

وفيما يلي قائمة المنتخب الوطني السعودي:-

محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، عبدالله عطيف، عبدالرحمن الدوسري، عبدالآله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، عبدالفتاح عسيري، نواف العابد، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، هارون كمارا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند يوم 19 نوفمبر الجاري.
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