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النوم العميق خلال الليل يقي من أمراض خطيرة قد تؤدي الى الوفاة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:29 م
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النوم العميق خلال الليل
النوم العميق خلال الليل
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يُعد النوم ليلًا أحد أكثر الوسائل الفعالة للوقاية من مرض الزهايمر وغيره من الأمراض العصبية الخطيرة، وفقًا لبحث علمي منشور في مجلة "Science".

واوضح العلماء أن النوم خلال الليل هو مفتاح صحة الدماغ، لأنه يتم استعادة عضويتنا العقلية وترتيب نفسها خلال هذه الفترة، إذا كان الشخص لسبب ما لا ينام جيدًا في الليل، فإن التغيرات الفسيولوجية تتراكم في دماغه، والتي يمكن أن تسبب العديد من الأمراض الخطيرة قد تؤدي الى الوفاة.

وأكد العلماء، عند الوصل الى مرحلة النوم العميق، يتم إصلاح المخ حرفيًا بواسطة بعض المواد التي يتم تصنيعها في الجسم خلال النوم ليلًا والتي لا يتم تصنيعها في أي وقت أخر، وبناءًا على ذلك، إذا كنت تنام بشكل سيء ولا تدخل في نوم عميق، فإن دماغك مهدد بأمراض خطيرة للغاية، أبرزها مرض الزهايمر.

من أجل الحفاظ على مظهر صحي، يحتاج الجسم إلى النوم الجيد ليلًا لمدة سبع ساعات على الأقل.
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