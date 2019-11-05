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اكتشفي خرافات الزواج السبع.. أبرزها "التخلص من الوحدة"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:28 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هناك مجموعة خرافات تعتقدون انها صحيحة عن الزواج، ولا تدركون انا ليس لها أي أساس من الصحة، ومن هذه الخرافات ما يلي:-

1- التخلص من الوحدة
الحقيقة: إذا كان الزواج فاشلاً، أو بعد مرور سنوات طويلة على الزواج، فإن الأحاديث تقل بين الزوجين، ليس هناك تعميم، ولكن نسبة من يشعرون بالوحدة على الرغم من وجود شريك أو شريكة إلى جانبها أو جانبه تصل إلى 50%؛ فالمقولة تعتبر خرافة.

2- هو إلى الأبد
الحقيقة: هذه المقولة تعتبر أيضًا خرافة؛ لأن نسبة كبيرة من المتزوجين يطلقون وينهون الزواج لأسباب مقنعة أو غير مقنعة، بل إن هناك مجتمعات تكون فيها نسبة الطلاق أعلى من نسبة الزواج! فأين إذن موقع هذه المقولة؟

3- ليست هناك خيانة زوجية
الحقيقة: هذا مبدأ من مبادئ الزواج، ولكن تطبيقه على أرض الواقع هو من المستحيلات ما دام أن هناك الكثير من الرجال من المتزوجين، وحتى النساء المتزوجات، يخونون الشريك مع طرف ثالث.

4- الرومانسية تبقى حية في الزواج
الحقيقة: ليس هناك زواج استمرت فيه الرومانسية العمر كله؛ لذلك فإن هذه المقولة تعتبر خرافة كبيرة، وبخاصة من جانب النساء؛ فالمرأة يمكن أن تكون رومانسية، ولكن نسبة كبيرة من الرجال تصل إلى 80% ليسوا رومانسيين. 

5- يجعل الناس يشعرون بالسعادة
الحقيقة: الزواج يبدأ بأحاسيس جميلة يشعر بها الزوجان فترة من الوقت، وهذا ربما يسمونه السعادة، ولكن حتى هذه الأحاسيس الجميلة لا تستمر طويلاً؛ فالتعايش بين الناس يعتبر أمرًا صعبًا للغاية.

6- المشكلات تغيب بوجود الحب
الحقيقة: الحب بين الزوج والزوجة لا يعني أنه لن تكون هناك مشكلات، إذا كان الحب يجنب حدوث المشكلات لكانت الحياة مثالية، الصراع أيضًا في الزواج لا يعني الافتقار للحب، أي أنه إن وُجد أو لم يوجد في العلاقة الزوجية فإنه ستكون هناك مشكلات وصراعات.

7- الشريك يجب أن يعرف احتياجات الشريك الآخر
الحقيقة: هذه خرافة كبيرة؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يعلم ما يدور في أذهان الآخرين. ويحدث هذا في العلاقة الحميمة، وبخاصة من طرف النساء؛ فالمرأة لا تتحدث عن تصوراتها الحميمية مع زوجها، وتريد أن يخمن هو ذلك، ولذلك فإن النساء يبقين بعيدات أحيانًا عن متعة العلاقة الحميمة بسبب الخجل من الحديث عن رغباتهن.
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الكلمات المفتاحية

مشاكل زوجية علاقة حميمة خرافات الوحـدة الزواج

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