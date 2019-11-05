Advertisements انفوجراف انفوجراف تقرير أمريكى يؤكد إدارة قطر لمحاكمات شكلية للإرهابيين الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:35 م Advertisements Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية محاكمات شكلية للإرهابيين تقرير أمريكى إدارة قطر أخبار تهمك عاجل | مفاجآت جديدة بشأن حالة الجو.. هل سيضرب الطقس السيئ مصر مرة أخرى؟ الأرصاد الجوية تجيب منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. إحالة مدرب الأهلي للتحقيق بسبب "خناقة" مبروك منذ ساعتين و 21 دقيقة رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة منذ أقل من ساعتين نجم ريال مدريد يرفع راية العصيان على زيدان منذ أقل من نصف ساعة تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ منذ ساعة و 14 دقيقة تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك منذ حوالي 11 ساعة تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة منذ يوم عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا منذ يوم الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة منذ حوالي 23 ساعة ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب منذ حوالي 5 ساعات هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة ) منذ حوالي 7 ساعات رينيه فايلر يعود إلى سويسرا منذ حوالي 8 ساعات مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي منذ حوالي 20 ساعة تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو) منذ حوالي 5 ساعات مفاجآت بالجملة في قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة منذ 42 دقيقة نجم جديد يظهر مع برشلونة ضد سلافيا براج منذ أقل من ساعة موضوعات متعلقة أهم أخبار قطر اليوم الاثنين 16/4/2018 "فاينانشيال تايمز" تفضح قطر: تدعم الإرهابيين وتقول لحكومات الغرب شيئا آخر أهم أخبار قطر اليوم السبت 9/6/2018 موقع خليجي يرصد وقوف الدوحة شوكة في مكافحة الإرهاب (فيديو) موقع خليجي يرصد وقوف الدوحة شوكة في مكافحة الإرهاب (فيديو) أحمد موسى: بريطانيا تعطي حق اللجوء السياسي للإرهابيين