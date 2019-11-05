Advertisements
Advertisements
Advertisements

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:36 م
Advertisements
رينيه فايلر ورمضان صبحي
رينيه فايلر ورمضان صبحي
الفجر الرياضي
Advertisements

حسم رمضان صبحي نجم الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي موقفه من الاستمرار في الموسم المقبل مع القلعة الحمراء.

 

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة


ورفض رمضان صبحي الاستمرار مع الأهلي في الموسم المقبل راغبا في العودة من جديد إلى الاحتراف الخارجي وفريقه هدرسفيلد تاون في انتظار عروض قوية من أندية إنجليزية أو أوروبية أخرى.

 

ويقدم رمضان صبحي مستويات مميزة مع فريقه الأهلي في الفترة الحالية تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي يعتمد بشكل كبير عليه في خط الهجوم بجانب حسين الشحات وجونيور أجايي ومحمد مجدي قفشة.

 

وبدأ فايلر في إعادة فتح ملف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي ونجم الزمالك السابق، خاصة في ظل رغبة رمضان صبحي في عدم الاستمرار والعودة لفريقه الإنجليزي.

 

ويرى المدرب السويسري أن التعاقد مع كهربا بات حاجة ملحة للفريق بعد أن استقر صبحي على الرحيل، بعدما كان بعيدا عن القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

 

ويعد رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي، من أبرز اللاعبين في القارة السمراء، فتألق مع فريقه والمنتخب المصري خلال الفترة الماضية.

 

وسجل صبحي 3 أهداف مع الأهلي هذا الموسم، فيما سجل هدفين مع المنتخب الأوليمبي، وينتظر أن يشارك رفقة كتيبة شوقي غريب في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 .

 

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالقاهرة في الفترة من 8 نوفمبر الجاري وحتى 22 من الشهر نفسه.

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رينيه فايلر رياضة رمضان صبحي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. إحالة مدرب الأهلي للتحقيق بسبب "خناقة" مبروك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 6 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل | مفاجآت جديدة بشأن حالة الجو.. هل سيضرب الطقس السيئ مصر مرة أخرى؟ الأرصاد الجوية تجيب

منذ ساعة و نصف

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار

منذ حوالي 9 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ يوم

تصريحات مثيرة للجدل من فينيسيوس بشأن مستقبله مع ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

10:36 ص

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

04:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status