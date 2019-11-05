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الكاميرون تواجه نيجيريا وديا إستعدادا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:25 م
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الكاميرون تواجه نيجيريا
الكاميرون تواجه نيجيريا
محمد جمال
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قرر منتخب الكاميرون مواجهة منتخب نيجيريا إستعدادا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

ويأتى اللقاء فى إطار إستعدادات المنتخبين للبطولة المؤخلة للأولمبياد، وسيقام اللقاء اليوك بالإسماعيلية ضمن معسكر الفريقين منذ وصولهم لمصر.

وإتفق الجهاز الفنى لمنتخب نيجيريا والجهاز الفنى لمنتخب الكاميرون على لعب المباراة لمدة 30 دقيقة فقط بسبب عدم إكتمال البعثتين، حيث يتواجد 16 لاعب فقط حتى الإن مع كل منتخب وفى إنتظار توافد باقى البعثة.

ويقع منتخب الكاميرون ضمن المجموعه الأولى بجانب كل من مصر ومالى وغانا، وسيخوض أول لقاء له ضد منتخب غانا يوم الجمعه المقبل فى تمام العاشرة مساءا على ستاد القاهرة الدولى، عقب مباراة الإفتتاح بين مصر ومالي.

بينما يلعب منتخب نيجيريا ضمن المجموعه الثانيه بجانب كل من جنوب إفريقيا وزامبيا وكوتديفوار وستقام المباريات علي ستاد السلام، بينما سيواجه منتخب النسور نظيره كوتديفوار فى اولى المباريات بينما تواجه زامبيا منتخب جنوب إفريقيا.

وينتقل غدا منتخبي الكاميرون ونيجيريا لأحد الفنادق بالقاهرة بعد إقامة معسكر قصير فى مدينة الإسماعيليه.

قائمة منتخب الكاميرون لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا، بيرير أبوجو، جونيور داندي.

خط الدفاع: جوليس يوميني، رافاييل آنابا، أوليفير مابيزو، دوبلكسي بانجو، جونزاليز أومير، كيلاما جاي، تولو نوهو.

خط الوسط: صامويل أوم، أوليفير سوني، فابريس إيتيكي، إيكاني فيكتور، مارتن هونجلا.

خط الهجوم: تييري زوبو، ميشيل شيوكاوا، أيريك أيوك، جونيور إيفينا، خافيير فونكيوي، بيتي هيرفي.

قائمة منتخب نيجيريا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

حراسة المرمى: أدامو أبوبكر - محمد جالاديما - كينجدام أوساي.

الدفاع: أوليسه نداه - صامويل أتافيتي - فالنتين أزورنوافور - سينسير سيث - جوسيا تشوكودي - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفان

الوسط: سونسي إبراهيم - أليو ياو آدم - مايوا أولابريان- كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج - صنداي فالاي - توم ديلي بشيرو - أزوبيكي أوكيتشوكو

الهجوم: أورجي أوكونكو - تايوو أونيي - برايت إينوباخاري.
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اليوم المالي الكاميرون تواجه نيجيريا اسما

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