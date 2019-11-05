متظاهرو هونج كونج يخططون لمسيرات جاي فوكس

بعد احتفالات ومهرجانات عيد الهالوين في 31 أكتوبر، قام المتظاهرون بتوزيع خطط على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بيوم "جاي فوكس"، اليوم الثلاثاء، من خلال ارتداء أقنعة "جاي فوكس" المبتسمة البيضاء التي أصبحت ذا شعبية من قراصنة مناهضين للمؤسسة، وفيلم "V for Vendetta" والمتظاهرين على مستوى العالم.





وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، إنه يأسف بشدة لتورط موظفي الخدمة المدنية في الاحتجاجات التي أغرقت المدينة الخاضعة للحكم الصيني في أزمة حيث خطط النشطاء لمظاهرات "جاي فوكس" المقنعة في جميع أنحاء الإقليم.





جاءت تعليقات الرئيس التنفيذي بالوكالة، ماثيو تشيونج، بعد تعليق لصحيفة الشعب اليومية للحزب الشيوعي الحاكم، حيث قال، إن موظفي الخدمة المدنية في هونج كونج الذين أيدوا المظاهرات المناهضة للحكومة "سوف يموتون مع مثيري الشغب".





وبدأت المظاهرات بسبب مشروع تسليم المجرمين الذي تم إلغاءه منذ ذلك الحين وتصاعدت في منتصف يونيو ضد التدخل الصيني المفترض في المستعمرة البريطانية السابقة التي ضمنت حرياتها الاستعمارية عندما عادت إلى الصين في عام 1997. وتنفي الصين هذا الاتهام.









"مؤامرة البارود"

يتم الاحتفال بـيوم "جاي فوكس"، الذي يُسمى أيضًا بـ ليلة البون فاير، بالألعاب النارية وإطلاق النار كل 5 نوفمبر في بريطانيا، عندما يتم إحراق دمى "الفتيان"، وذلك احتفالا بالليلة في العام 1605 عندما تم القبض على فوكس بتهمة "مؤامرة البارود" لتفجير البرلمان.





وحظرت "لام" أقنعة الوجه الشهر الماضي، واستدعت سلطات الطوارئ في الحقبة الاستعمارية لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا، لكن المتظاهرين تجاهلوا الحكم إلى حد كبير.





تضاءل عدد الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرات نهاية الأسبوع معظمهم من الملايين الذين شاركوا في يونيو، ولكن تصاعد العنف والتخريب.





رفضت السلطات، تصاريح العديد من الاحتجاجات الأخيرة، مما جعلها غير قانونية من البداية والناشطين عرضة للاعتقال.





حافظ المتظاهرون على دعواتهم للاقتراع العام والتحقيق المستقل في وحشية الشرطة المزعومة، من بين مطالب أخرى.





حظيت الاحتجاجات، التي تشكل أكبر تحد يواجه الرئيس الصيني شي جين بينج، منذ توليه السلطة في العام 2012، بدعم واسع، بما في ذلك من بعض الموظفين المدنيين والمدرسين والعاملين في القطاع المالي.





وقال "تشيونج": "في الأشهر القليلة الماضية، انتهك جزء صغير جدًا من موظفي الخدمة المدنية القانون، وشاركوا في احتجاجات غير قانونية. نحن نشعر بالأسف الشديد لذلك".





وأضاف: "... وظيفتهم الأولى هي خدمة المجتمع وخدمة الجمهور. ولدعم السياسات الحكومية، تقع على عاتق موظفي الخدمة المدنية".





في أغسطس، تحدى الآلاف من موظفي الخدمة المدنية تحذيرًا من الحكومة بأن يظلوا محايدين سياسيًا وانضموا إلى اجتماع حاشد، في حين قالت الرئيسة التنفيذية في الإقليم كاري كاري في سبتمبر إنها تأسف للقبض على بعض الموظفين المدنيين أثناء الاحتجاجات.







