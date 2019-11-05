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تصريحات مثيرة للجدل من فينيسيوس بشأن مستقبله مع ريال مدريد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:03 م
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فينيسيوس
فينيسيوس
مصطفى صابر
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كان ريال مدريد على يقين من أن فينيسيوس سيكون نجمًا في المستقبل لدرجة أنه دفع مبلغًا باهظًا للمراهق ، ويعتقد المهاجم أنه سيوفر عائدًا على الاستثمار من خلال البقاء مع النادي لفترة طويلة قادمة.

يأمل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في الفوز بالعديد من الألقاب في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأوضح فينيسيوس في مقابلة مع قناة ريال مدريد :"أرى نفسي أظل في ريال مدريد لفترة طويلة ، أرى نفسي أفوز في كل شيء تقريبًا هنا".

وأضاف فينيسيوس: "في البداية اعتقدت أن هذا غير صحيح ، إنها مجرد شائعة في الصحف ، لقد تلقيت عروضًا من كل من ريال مدريد وبرشلونة ، أخبرني والدي أن علي الاختيار من قلبي ، واستمعت إليه".

وتابع: "لقد استغرق الأمر وقت البرازيل للتكيف مع الحياة في أوروبا ، ولم ير المشجعون أفضل ما لديه حتى وصول سانتياغو سولاري كمدرب ، عندما ساعد المهاجمون من أمريكا الجنوبية الكثير من المهاجمين".

وقال "عندما وصلت لأول مرة ، كان الأمر صعبا للغاية لأنه كان تغييرا هائلا في حياتي ، واعتقدت أنني لن أتمكن من النجاة لأنه كان من الصعب جدًا الابتعاد عن الأشخاص الذين أحبهم.

وأكد : "عائلتي هي كل شيء بالنسبة لي وهم يفعلون دائمًا كل ما هو ممكن لإسعادتي ، وإذا كنت سعيدًا ، فإنني ألعب بشكل أفضل.

واختتم: "عندما وصلت عائلتي ، كان كل شيء أفضل" ، كما ساعدني كاسيميرو ومارسيلو كثيرًا كما كان الحال في نفس الشيء. "

يذكؤ أن فلورنتينو بيريز كان حريصًا بشكل خاص على توقيع المراهق لتجنب الاضطرار إلى دفع مبلغ كبير في وقت لاحق من مسيرته ، وكان هذا الاهتمام هو الذي ساعد البرازيلي على اختيار العاصمة الإسبانية.

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