Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء تسيير الدورية المشتركة الثانية في "المنطقة الآمنة" بسوريا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:01 م
Advertisements
سوريا - أرشيفية
سوريا - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت القوات التركية والروسية، بدء تسيير ثاني دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا، اليوم الثلاثاء.

 

وقد وقع الرئيسان التركي والروسي، اتفاقًا في 22 أكتوبر الماضي في مدينة سوتشي بروسيا، على تسيير دوريات مشتركة في منطقة شرق الفرات.

 

وبدأ تسيير أول دوريات مشتركة بين قوات تركية وروسية في شمال شرق سوريا، الجمعة الماضية.

 

 

وكان أردوغان قال، الأسبوع الماضي، عن الدوريات الأولى أنها ستكون بعمق سبعة كيلومترات داخل الأراضي السورية.

 

وبموجب الاتفاق تم التوصل إليه في سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، الشهر الماضي، عقب العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، فقد منح المقاتلون الأكراد مهلة للانسحاب مدتها 150 ساعة، انتهت عصر الثلاثاء الماضي.

 

وقال رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، الأربعاء الماضي، إن الدوريات ستكون بعمق سبعة كيلومترات داخل الأراضي السورية.

 

وأشارت وزارة الدفاع التركية، إلي أن الدوريات بدأت في منطقة الدرباسية بعربات مدرعة وطائرات من دون طيار بقوات تركية روسية، حيث تغطي الدوريات قسمين بعمق 10 كيلومترات، وستستثني مدينة القامشلي.

 

وتسيطر القوات التركية وفصائل سورية موالية لها حاليا علي بلدات تل أبيض ورأس العين والقري المجاورة.

 

ولفت مساعد كبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلي أن أنقرة ستتأكد من خلال دورياتها المشتركة مع روسيا ما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية السورية انسحبت من المنطقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا دوريات تركية روسية المنطقة الآمنة

أخبار تهمك

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مثيرة للجدل من فينيسيوس بشأن مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إحالة مدرب الأهلي للتحقيق بسبب "خناقة" مبروك

منذ أقل من ساعة

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل | مفاجآت جديدة بشأن حالة الجو.. هل سيضرب الطقس السيئ مصر مرة أخرى؟ الأرصاد الجوية تجيب

منذ أقل من ساعتين

انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أول تعليق من دمشق على الدوريات التركية ـ الأمريكية المشتركة في سوريا

أنقرة تتهم واشنطن بمحاولة إعاقة اتفاقية المنطقة الآمنة في سوريا

روسيا تعلن إرسال 33 وحدة عسكرية إلى سوريا

الدفاع الروسية: وصول 300 عنصر من الشرطة العسكرية إلى سوريا

انطلاق دوريات روسية تركية مشتركة في المنطقة الآمنة بسوريا

انتهاء أول دورية روسية تركية مشتركة في سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

10:36 ص

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

04:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status