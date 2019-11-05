Advertisements
Advertisements
Advertisements

سر خروج "باكاماني" من قائمة الأولاد في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:51 م
Advertisements
باكاماني
باكاماني
محمد الصو
Advertisements
قرر ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا تحت 23 عاما، استبعاد باكاماني ماهلامبي لاعب صنداونز من قائمة فريقه التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

مدرب جنوب إفريقيا يكشف أسباب استبعاد باكا

وأكد نوتواني المدير الفني لجنوب إفريقيا، أن لاعب الفريق باكاماني لن يكون ضمن كتيبة الأول للمشاركة في البطولة بسبب تعرضه للإصابة في إحدى مباريات فريقه.

وأضاف المدير الفني، أن باكا خضع لبعض الفحوصات والتي أكدت على إحتياجة للراحة السلبية بما لايقل عن أسبوعين قبل ملامسة كرة القدم وهو ما يعيق مشاركته بالبطولة.


وتستعد مصر لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفترة من 8 حتى نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة والسلام بمشاركة 8 منتخبات، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتصل بعثة منتخب جنوب إفريقيا، القاهرة اليوم للمشاركة فى البطولة، حيث يقع في المجموعة الثانية مع نيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وزامبيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالي.

وكان باكاماني، أحد أفراد لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي، في الموسم قبل الماضي، قبل انتقاله لصفوف صن داونز الجنوب إفريقي.

مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية

يواجه منتخب مصر نظيره المالي يوم 8 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات.

يقابل الفراعنة منتخب غانا يوم 11 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات.

يستضيف المنتخب المصري نظيره الكاميروني 14 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.


واستقر شوفي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي على ملامح تشكيل الفراعنة في مباريات أمم أفريقيا، حيث حجز الثلاثي رمضان صبحي ومصطفى محمد وطاهر محمد طاهر مقعد أساسي في تشكيل مصر بالبطولة الإفريقية.

بينما يدرس شوقي غريب الدفع بعمر صلاح حارس مرمى سموحة في تشكيل الفراعنة الأساسي بالبطولة، بالإضافة إلى وجود محمد عبدالسلام ومحمد مرعي وأحمد ابو الفتوح في خط الدفاع، خلف أكرم توفيق لاعب وسط الجونة.

ويحاول شوقي غريب حسم باقي المراكز خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يسعى للانتهاء من وضع التشكيلة الأساسية والمناسبة لمباريات المنتخب الوطني الأولمبي لمباريات كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

ودخل المنتخب الوطني الأولمبي في معسكر مغلق بأحد الفنادق الكبيرة بمدينة القاهرة، استعدادا لانطلاق البطولة يوم 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يسعى شوقي غريب المدير الفني للفريق تحقيق نتيجة طيبة في ظل تنظيم البطولة داخل الاراضي المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جنوب افريقيا باكاماني ماهلامبي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار

منذ حوالي 9 ساعات

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل | مفاجآت جديدة بشأن حالة الجو.. هل سيضرب الطقس السيئ مصر مرة أخرى؟ الأرصاد الجوية تجيب

منذ ساعة و نصف

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 6 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ يوم

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إحالة مدرب الأهلي للتحقيق بسبب "خناقة" مبروك

منذ ساعة الا ربع

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

تصريحات مثيرة للجدل من فينيسيوس بشأن مستقبله مع ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

شوقي غريب يتخذ قرار مفاجئ قبل انطلاق الأمم الإفريقية

حسام البدري يتنازل عن نجوم المنتخب الأوليمبي

سر استبعاد محمد صادق من قائمة المنتخب الأولمبي قبل كأس الأمم الإفريقية

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020

تعرف على أرقام لاعبي منتخب مصر الأولمبي فى كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

استبعاد نجم الأهلي السابق من بطولة إفريقيا تحت 23 عاما

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

10:36 ص

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

04:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status