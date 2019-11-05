مؤشر سوق الأسهم السعودية يربح 26.8 نقط بمستهل جلسة الثلاثاء

إستهلت بورصة السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.35% رابحاً 26.85 نقطة ليصل إلى مستوى 7680.06 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.59% رابحاً 161.40 نقطة ليصل إلى مستوى 4660.12 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 39.5 مليون سهم بقيمة 951 مليون ريال، وارتفعت أسهم 115 شركة، فيما تراجعت 55 شركة.

وارتفع 16 قطاعا ببورصة السعودية جاء على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 6.44%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.87%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.43%.





عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة السعودية ، فقد جاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم الخزف السعودية نسبة 9.52%، ثم أسواق العثيم بنسبة 7.46%، فيما تصدر سهم "البحر الأحمر" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.17% ثم سلامة بنسبة 1.50%، ثم بوبا العربية بنسبة 1.30%.