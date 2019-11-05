ماذا يدور في عقل فالفيردي؟.. مفاجآت بتشكيل برشلونة أمام سلافيا براغ

يستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره نادي سلافيا براج التشيكي اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

توقيت مباراة برشلونة وسلافيا براج وملعب اللقاء

وتنطلق مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت القاهرة و الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسلافيا براج

وتذاع مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دارجي.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد سلافيا براج

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراة سلافيا براج اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا.

خط الوسط: آرثر، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: ديمبلي، ميسي، جريزمان.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم الأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق بسبب الإصابة، بينما عاد الفرنسي عثمان ديمبلي إلى التشكيل الأساسي مرة أخرى عقب تعافيه من الإصابة.

تشكيل سلافيا براج المتوقع ضد برشلونة

بينما من المتوقع أن يبدأ سلافيا براج مباراة برشلونة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كولار.

خط الدفاع: كوفال، كوديلا، فريدريخ، بوريل.

خط الوسط: زيليني، سوتشيك، شيفتشيك.

خط الهجوم: ستانسيو، ماسوبوست، أولاينكا.

مجموعة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة ونادي سلافيا براج في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ترتيب برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط بينما يتواجد نادي سلافيا براج في المركز الرابع برصيد نقطة وحيده فقط.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

1- برشلونة 7 نقاط

2- إنتر ميلان 4 نقاط

3- بوروسيا دورتموند 4 نقاط

4- سلافيا براج نقطة واحده