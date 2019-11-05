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جاريث بيل يصدم ريال مدريد من أجل ويلز

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
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جاريث بيل
جاريث بيل
مصطفى صابر
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عاد جاريث بيل إلى ملاعب التدريب يوم الاثنين وهو يواصل شفائه من الإصابة التي تعرض لها أثناء اللعب مع ويلز في 13 أكتوبر.

وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية ، لا يتوقع الطاقم الطبي في ريال مدريد أن يعود المهاجم إلى المرينجي قبل أن يلعب مباراة العودة امام جالطة سراي.

استبعد جاريث بيل من مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مع جالطة سراي يوم الأربعاء وهو يشك بشدة في مواجهة إيبار يوم السبت.

يستضيف ريال مدريد ريال سوسييداد في 23 نوفمبر ، بعد الاستراحة الدولية ، لكن بيل قد يتوجه إلى ويلز في الأسبوعين المقبلين.

سيحدد ريان جيجز مشاركة بيل مع فريقه في ويلز لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 يوم الثلاثاء ، ومن المحتمل أن يكون بيل مدرجًا في القائمة.

ويحتل ويلز المركز الرابع في مجموعته المؤهلة حيث لعب مباراتان أمام أذربيجان وهنغاريا ، نظرًا لأنهم يتخلفون عن هنغاريا بفارق أربع نقاط ، فإنهم يريدون أن يتاح لبيل للفوز بهذه المباريات الحاسمة.

لا يستطيع ريال مدريد السيطرة على هذا الموقف ، إذا تعافى بيل في الوقت المناسب للعب مع ويلز ، فسوف يلعب مع ويلز في نوفمبر.
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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد جاريث بيل وخاميس رودريجيز جاريث بيل

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