المرصد العراقي: قتيلان على الأقل بأحداث أم قصر في البصرة

أعلن المرصد العراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين على الأقل، بأحداث أم قصر في محافظة البصرة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن مصادر طبية في محافظة البصرة دعت سكان أم قصر إلى التبرع بالدم لإسعاف المصابين الذين سقطوا من جراء محاولات قوات مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأصيب 8 متظاهرين بجروح، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، التي قالت إن سقوط الضحايا نجم عن محاولة قوات الأمن إعادة فتح الميناء الرئيسي في أم قصر الذي أغلقه المحتجون منذ 3 أيام.

وتأتي هذه التطورات في ميناء أم قصر جنوبي العراق، فيما تجددت الاحتجاجات الشعبية في العديد من المدن العراقية، الثلاثاء، في حين عادت خدمة الإنترنت بعد أن عمدت السلطات العراقية إلى قطعها طوال ساعات مساء الاثنين.

فقد شهدت العاصمة العراقية بغداد مظاهرة في حي السيدية، فيما خيم الهدوء على المناطق القريبة من منطقة العلاوي وجسر الأحرار وسط بغداد، بحسب ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية في العراق.

ولليوم الثالث على التوالي، أغلق المتظاهرون العراقيون العديد من الطرقات في بغداد، وذلك تنفيذا للإضراب العام الذي دعا إليه ناشطون، ردا على تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وكانت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، الاثنين، قد أسفرت عن مصرع 5 أشخاص على الأقل، حيث وصلت الاحتجاجات إلى شارع الرشيد وسط بغداد ومحاولة المتظاهرين عبور جسر الأحرار، بهدف تنفيذ العصيان المدني.