Advertisements
Advertisements
Advertisements

المرصد العراقي: قتيلان على الأقل بأحداث أم قصر في البصرة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:22 ص
Advertisements
المظاهرات العراقية
المظاهرات العراقية
وكالات
Advertisements

أعلن المرصد العراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين على الأقل، بأحداث أم قصر في محافظة البصرة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن مصادر طبية في محافظة البصرة دعت سكان أم قصر إلى التبرع بالدم لإسعاف المصابين الذين سقطوا من جراء محاولات قوات مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

 

وأصيب 8 متظاهرين بجروح، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، التي قالت إن سقوط الضحايا نجم عن محاولة قوات الأمن إعادة فتح الميناء الرئيسي في أم قصر الذي أغلقه المحتجون منذ 3 أيام.

 

وتأتي هذه التطورات في ميناء أم قصر جنوبي العراق، فيما تجددت الاحتجاجات الشعبية في العديد من المدن العراقية، الثلاثاء، في حين عادت خدمة الإنترنت بعد أن عمدت السلطات العراقية إلى قطعها طوال ساعات مساء الاثنين.

 

فقد شهدت العاصمة العراقية بغداد مظاهرة في حي السيدية، فيما خيم الهدوء على المناطق القريبة من منطقة العلاوي وجسر الأحرار وسط بغداد، بحسب ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية في العراق.

 

ولليوم الثالث على التوالي، أغلق المتظاهرون العراقيون العديد من الطرقات في بغداد، وذلك تنفيذا للإضراب العام الذي دعا إليه ناشطون، ردا على تجاهل الحكومة لمطالبهم.

 

وكانت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، الاثنين، قد أسفرت عن مصرع 5 أشخاص على الأقل، حيث وصلت الاحتجاجات إلى شارع الرشيد وسط بغداد ومحاولة المتظاهرين عبور جسر الأحرار، بهدف تنفيذ العصيان المدني.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميناء أم قصر متظاهرون العراق قتيلان جسر الأحرار العراق

أخبار تهمك

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 4 ساعات

انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 20 ساعة

ماذا يدور في عقل فالفيردي؟.. مفاجآت بتشكيل برشلونة أمام سلافيا براغ

منذ أقل من ساعة

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"التنمية المحلية": استثناء هذه المناطق من استبدال الـ"توك توك" بسيارات الـ"فان"

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار جمهوري للرئيس السيسي

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يستقر على خليفة فالفيردي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عاجل.. المتظاهرون العراقيون في البصرة ينسحبون من منفذ سفوان الحدودي مع الكويت

عاجل.. القوات العراقية تزيل خيام المعتصمين بالقوة في البصرة

عاجل.. الحكومة العراقية تعلن حال الطوارئ القصوى في بغداد والبصرة

سقوط 4 قتلى في احتجاجات جنوبي العراق

متظاهرين عراقيين يغلقون ميناء أم قصر في البصرة.. ودعوات لمقاطعة منتجات إيران

لليوم الثاني على التوالي.. تجدد المظاهرات جنوبي العراق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

10:36 ص

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

07:21 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

04:27 ص

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status