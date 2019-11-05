بالفيديو.. تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن إستاد الاهلي وعودة أبوتريكة

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي ومالك نادي ألميريا عن حبه وعشقه للنادي الأهلي وذلك على خلفية زيارة رئيسه محمود الخطيب.

وقال تركي آل الشيخ في فيديو "لايف" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم، إن حبه للقلعة الحمراء ليست جريمة ، كما أنه يحب نادي الزمالك وجماهيره ويكن لهم الاحترام والتقدير.

وذكر مالك نادي ألميريا أن زيارته لمحمود الخطيب جاءت في المقام الأول للاطمئنان على حالته الصحية ولم يتم التطرق عن الماضي.

كما تحدث تركي آل الشيخ عن الأنباء التي تتحدث عن بناء استاد الأهلي وتطرق إلى الحديث عن عودة محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق.

وكان معالي المسشار تركي آل الشيخ نشر صور له في منزل محمود الخطيب رئيس الأهلي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق عليها قائلا : "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد لله هو بخير، وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".



