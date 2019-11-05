باقي من الزمن 5 أيام.. حساب المواطن يكشف تفاصيل دعم نوفمبر قبل إيداعه





وكشف حساب المواطن عن تفاصيل دفعة نوفمبر قبل صرفها وإيداعها في حسابات المواطنين، معلنا عن نتائج الأهلية للدورة الـ 24 لشهر نوفمبر.





وأصدر حساب الموطن نتائج الاهلية للدورة الـ24 دفعة نوفمبر، وللتحقق من الأهلية يمكن للمستفيد الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa





وقال حساب المواطن إنه بلغ إجمالي المبلغ المدفوع منذ انطلاقة البرنامج وحتى الآن حوالي 55.6 مليار ريال، منها 394 مليون ريالٍ تعويضات عن دفعات سابقة.





وأكد حساب المواطن أن حوالي 2.6 مليار ريال تم صرفهم لـ 12.6 مليون مستفيد وتابع في شهر أكتوبر.

يتسلم المواطنين المستفيدين من دعم حساب الموطن دعم دفعة نوفمبر يوم الاحد المقبل الموافق 10 من نوفمبر لعام 2019 ميلاديا، وفقا لقواعد البرنامج، حيث يتسلم المستفيدين 10 من كل شهر ميلادي دعم حساب المواطن مالم يوافق عطلة رسمية، حيث أكد حساب المواطن على المستفيدين الاستعداد لصرف دعم الدفعة الـ24 الأسبوع المقبل أي بعد 5 ايام من الآن.