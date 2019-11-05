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مشاهد من الجسر.. تقرير: مقتل 150 في الأسبوع الأول من احتجاجات العراق

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:35 ص
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جانب من احتجاجات العراق
جانب من احتجاجات العراق
مـحــمد حســــــــــين
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منذ بداية شهر أكتوبر، قُتل أكثر من 250 عراقيًا احتجاجًا على حكومة يرون أنها فاسدة وموجهة لمصالح أجنبية، وفقًا لشهود عيان ومصادر طبية وأمنية.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الداخلية التي تشرف على العديد من قوات الأمن، لكن تقريرًا حكوميًا ذكر أن قرابة 150 شخصًا قُتلوا في الأسبوع الأول من احتجاجات العراق، 70٪ من الرصاص على الرأس أو الصدر.

وحسب وكالة "رويترز"، قال "علي"، إنه شاهد أكثر من 50 شخصًا قُتلوا أمامه منذ بدء احتجاجات العراق المناهضة للحكومة الشهر الماضي.

وأضاف "علي"، وهو في أوائل العشرينات من عمره ومن منطقة مدينة الصدر ذات الدخل المنخفض في بغداد: "كانت الصدمة الأولى - شخص أعرفه، أطلقوا النار عليه في صدره".

وأردف "علي"، الذي رفض ذكر اسمه الأخير، بينما كان يشاهد فيديو عبر الهاتف المحمول لضحية إطلاق النار في لحظاته الأخيرة في ميدان التحرير بالعاصمة العراقية الشهر الماضي: "لكنك اعتدت بسرعة على الموت ... لقد رأيت أشخاصًا، بعضهم من الأصدقاء، يختنقون ويغرقون، وتُفصل جماجمهم عن طريق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية".

وأشار "علي"، إلى: "لا يمكننا حتى البكاء على أجسادهم بعد الآن".

روى "علي" قصصًا عن رفاقه الذين سقطوا، انحنى علي كومة من البطانيات القذرة على ضفة نهر دجلة تحت جسر الجمهورية.


الخط الأمامي للثورة
على مدار الأيام العشرة الماضية، خيم مئات الشباب والفتيان - بعضهم لا يتجاوز عمرهم 12 عامًا - على الجسر وتحته. يرتدون قبعات البناء، وأقنعة الغاز، وهم يهتفون لسقوط الحكومة، يسمون أنفسهم "الخط الأمامي للثورة".

وشهد الجسر الذي يمتد من الميدان إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث تقع المباني الحكومية والسفارات الأجنبية، اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن مما يزيد الأمر سوء في احتجاجات العراق.

قام المتظاهرون، المسلحون بمقلاع، ببناء حواجز من ألواح الحديد والكتل الخرسانية. استخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ضدهم، مما أسفر عن مقتل العشرات على جسري الجمهورية والسنك المجاورين.

استقر كلا الجانبين في مأزق غير مستقر.

وقال "علي": "لقد ألقينا الحجارة عليهم، وكانوا يردون بقتلتنا"، حيث تم إلقاء العديد من قنابل الغاز المسيل للدموع على أيدي قوات الأمن.


أولاد تحت الجسر
أقامت مجموعة من المتطوعين الطبيين معسكرًا لمساعدة الجرحى. يقولون، إن الغاز المسيل للدموع منتهي الصلاحية - رأت "رويترز" العلب المستخدمة مع تاريخ انتهاء الصلاحية لعام 2014 - يجعل الناس تختنق.

توفي أحد الشباب، حافي القدمين وكان يرتدي غطاء صهريج وسروال متسخ، بعد الاختناق بالغاز. ورأى مراسل لـ "رويترز" مسعفون ينزلونه عن الجسر ووضعوه في عربة توك توك متجهة إلى مستشفى قريب.

يحيط بـ "علي" مجموعة متماسكة من 10 أفراد تم تخييمهم تحت جسر الجمهورية منذ 24 أكتوبر.

على الرغم من ثروة العراق النفطية، يعيش الكثير منهم في فقر مع محدودية فرص الحصول على المياه النظيفة أو الكهرباء أو الرعاية الصحية أو التعليم. يلوم المتظاهرون الفساد.

وقال "عباس"، الذي رفض الكشف عن اسمه الأخير: "طوال 16 عامًا قيل لنا إن حياتنا ستكون أفضل".

وأضاف: "لكنني في التاسعة عشرة من عمري وعملت معظم الأيام منذ أن كنت في العاشرة من عمري وما زلت لا أملك أكثر من 5000 دينار (4 دولارات) في جيبي".


ليالي خطرة
تم إلقاء القبض على "عباس" في الموجة الأولى من احتجاجات العراق، إلى جانب "علي" وآخرين في المجموعة. قالوا، إن هواتفهم قد تم مسحها لتحديد زملائه المحتجين. تم إطلاق سراحهم بكفالة، وتم إخبارهم بالابتعاد عن المظاهرات.

وقال "علي": "لكن في اليوم التالي عدت إلى الاحتجاجات. علينا أن نبقى هنا لنواصل الثورة".

جميع الذين تحدثت إليهم وكالة "رويترز"، تقريبًا، كانوا يحملون ضمادات على أذرعهم وجذوعهم وأرجلهم.

وقالوا، إن العديد من إصاباتهم جاءت من قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، وأحيانًا من القوارب على النهر، مضيفين، أنها أكثر خطورة في الليل.

وكشف "علي"، أن قوات الأمن ألقت البنزين في مخيمهم قبل ساعات قليلة في الساعة الثالثة صباحًا، تلتها خرق مشتعلة. سقطت الخرق بالقرب من مجموعة من الأولاد النائمين، وفقًا لمقطع فيديو شاهدته "رويترز".

وحسب "رويترز"، يقف الأولاد الآن على أهبة الاستعداد.

وأوضح "علي": "ثانيًا نغادر هذا الجسر، والحكومة ستقتحم ميدان التحرير وتنتهي من الاحتجاجات. يمكنهم رمي ما يريدون إلينا. لكننا لا نذهب إلى أي مكان".

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