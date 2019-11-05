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عاجل.. بيان مهم لرئاسة الجمهورية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:54 ص
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أعلنت السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية، بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.

الدولة المصرية شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا في كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.
 
الرئيس السيسي، خلال قال الأسبوع الماضي، على هامش الافتتاحات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن الدولة ستفتتح العديد من المشاريع الفترة المقبلة.

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